Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour une organisation à but non lucratif afin de présenter efficacement sa mission principale et son impact aux donateurs potentiels et aux membres de la communauté. Le style visuel doit être optimiste et empathique, utilisant des palettes de couleurs chaudes et une voix off professionnelle et pleine d'espoir. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le message avec authenticité et crédibilité.

