Créateur de Vidéos Marketing avec Porte-parole pour Transformer les Scripts en Vidéo
Générez rapidement des vidéos marketing professionnelles à partir de scripts textuels grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo élégante de 30 secondes ciblant les agences créatives, illustrant la puissance des avatars AI et la flexibilité de créer un avatar personnalisé. Visuellement, visez une esthétique futuriste et minimaliste avec des transitions fluides et des animations subtiles, complétées par une voix off calme, claire et sophistiquée. Cette vidéo mettra en avant la génération de voix off de HeyGen, permettant aux agences de produire rapidement des présentations convaincantes.
Développez une vidéo didactique dynamique de 60 secondes pour les créateurs de contenu cherchant des solutions de production rapide à l'aide d'un générateur de vidéos AI. L'approche visuelle doit être très engageante, incorporant des scènes variées et des coupes rapides pour maintenir l'intérêt du spectateur, tout en présentant un style audio amical et tutoriel. Mettez en avant les riches modèles et scènes de HeyGen et sa fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo professionnelle de 50 secondes destinée aux formateurs d'entreprise ou aux départements RH, démontrant comment une saisie de script précise conduit à des vidéos de haute qualité. Le style visuel doit être propre, informatif et autoritaire, utilisant des séquences d'archives soignées de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées d'une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour montrer une création de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes en utilisant des porte-paroles AI pour améliorer la performance de vos campagnes.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez du contenu dynamique pour les réseaux sociaux avec des avatars AI, améliorant l'engagement du public et la présence de la marque rapidement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen favorise-t-il la production créative de vidéos pour les campagnes marketing ?
HeyGen offre un moteur créatif puissant, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de haute qualité. Notre plateforme propose une variété de présentateurs vidéo AI diversifiés et de modèles personnalisables, ce qui en fait un créateur de vidéos marketing avec porte-parole idéal pour des vidéos marketing engageantes.
HeyGen peut-il générer des avatars AI personnalisés pour un branding unique ?
Oui, HeyGen permet la création d'avatars AI personnalisés, offrant à votre marque une présence unique et cohérente. Cette capacité d'avatar personnalisé garantit que votre porte-parole AI s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque dans toutes les vidéos de haute qualité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création de contenu vidéo AI efficace ?
HeyGen utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo pour simplifier la création de contenu pour les vidéos marketing. Au-delà de la génération de vidéos de haute qualité à partir de scripts, HeyGen inclut des fonctionnalités telles que le clonage de voix, les sous-titres/captions automatiques et des contrôles de branding robustes pour une solution complète de générateur de vidéos AI.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos marketing avec des capacités multilingues ?
Absolument, HeyGen offre un support multilingue complet, vous permettant de produire des vidéos marketing pour un public mondial. Nos outils vidéo AI garantissent que vos messages résonnent dans le monde entier avec des présentateurs vidéo AI diversifiés et une génération de voix off précise, en faisant un générateur de vidéos AI efficace.