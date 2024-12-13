Générateur de Vidéos Marketing avec Porte-parole : Boostez Vos Campagnes

Créez des vidéos marketing engageantes et évolutives avec la transformation de texte en vidéo de HeyGen, réduisant considérablement les coûts de production.

Créez une vidéo didactique de 2 minutes pour les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique, avec un porte-parole AI hautement réaliste les guidant à travers des étapes complexes d'intégration d'API. Le style visuel doit être épuré et moderne, incorporant des visualisations de données subtiles et des exemples de code, complété par un style audio clair, professionnel et informatif qui maintient un ton calme. Cette vidéo utilisera les avatars AI de HeyGen pour fournir des explications techniques expertes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour produit de 90 secondes ciblant les utilisateurs existants et les partenaires techniques, annonçant une nouvelle fonctionnalité importante pour nos outils de développement. Adoptez un style visuel dynamique et engageant, mettant en avant des interactions UI en direct et des extraits de code critiques, assortis d'une livraison audio enthousiaste et concise. La vidéo doit être entièrement générée à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo, mettant en avant le potentiel de notre générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez un module de formation interne de 1 minute sur la conformité pour les employés de tous les départements, axé sur les meilleures pratiques de sécurité des données. La présentation visuelle doit être professionnelle et pédagogique, utilisant une identité de marque cohérente établie grâce aux modèles et scènes personnalisables de HeyGen. La livraison audio doit être autoritaire mais rassurante et facile à comprendre, soutenant efficacement nos initiatives d'e-learning et nos processus de formation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo FAQ technique de 45 secondes pour les utilisateurs finaux et les équipes de support client, démontrant une solution rapide à un problème courant d'installation logicielle. L'approche visuelle doit être conviviale, utilisant des enregistrements d'écran étape par étape avec des superpositions de texte utiles à l'écran, tandis que l'audio présente une voix off amicale, utile et claire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Assurez une compréhension fluide avec des sous-titres et légendes automatiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Marketing avec Porte-parole

Créez facilement des vidéos marketing captivantes avec des porte-paroles AI, transformant rapidement vos scripts en contenu visuel engageant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller le script de votre message marketing. Notre technologie de transformation de texte en vidéo préparera votre contenu pour la synthèse AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, assurant une livraison naturelle et professionnelle de votre message.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre vidéo avec des modèles et scènes professionnels, en ajoutant des arrière-plans, du texte et des médias pour faire ressortir visuellement votre message.
4
Step 4
Générez et Exportez
Revoyez votre vidéo, puis générez et exportez-la dans divers formats, permettant une production vidéo évolutive pour tous vos besoins de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les réussites clients

.

Développez des vidéos de témoignages clients percutantes en utilisant des porte-paroles AI pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment la technologie de porte-parole AI de HeyGen génère-t-elle des vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen utilise des technologies avancées de "porte-parole AI" et de "transformation de texte en vidéo" pour transformer votre script en contenu vidéo engageant. Notre plateforme synthétise des "avatars AI" réalistes avec une technologie de "synthèse vocale naturelle", permettant la création rapide de vidéos marketing de haute qualité à partir d'une simple entrée de texte.

Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen propose-t-il pour le contenu vidéo AI ?

HeyGen offre des fonctionnalités étendues de "personnalisation et de branding", permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs logos, couleurs de marque et éléments médiatiques uniques. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de "modèles et scènes professionnels" pour garantir que votre "production vidéo évolutive" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge les capacités multilingues et les sous-titres automatiques pour les audiences mondiales ?

Oui, HeyGen offre des "capacités multilingues" robustes, vous permettant de créer des vidéos dans diverses langues en utilisant notre technologie sophistiquée de "synthèse vocale". De plus, la plateforme génère automatiquement des "sous-titres et légendes" précis pour améliorer l'accessibilité et la portée auprès de diverses audiences mondiales.

HeyGen est-il une plateforme conviviale pour générer des vidéos AI ?

HeyGen est conçu comme une "plateforme conviviale" qui simplifie l'ensemble du "flux de production vidéo". Son interface intuitive et ses fonctionnalités "de facilité d'utilisation et d'automatisation" permettent aux utilisateurs de "générer rapidement des vidéos AI de haute qualité" sans expérience préalable en montage, réduisant considérablement le temps et l'effort traditionnellement requis.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo