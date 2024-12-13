Générateur de Vidéos Marketing avec Porte-parole : Boostez Vos Campagnes
Créez des vidéos marketing engageantes et évolutives avec la transformation de texte en vidéo de HeyGen, réduisant considérablement les coûts de production.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour produit de 90 secondes ciblant les utilisateurs existants et les partenaires techniques, annonçant une nouvelle fonctionnalité importante pour nos outils de développement. Adoptez un style visuel dynamique et engageant, mettant en avant des interactions UI en direct et des extraits de code critiques, assortis d'une livraison audio enthousiaste et concise. La vidéo doit être entièrement générée à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo, mettant en avant le potentiel de notre générateur de vidéos AI.
Concevez un module de formation interne de 1 minute sur la conformité pour les employés de tous les départements, axé sur les meilleures pratiques de sécurité des données. La présentation visuelle doit être professionnelle et pédagogique, utilisant une identité de marque cohérente établie grâce aux modèles et scènes personnalisables de HeyGen. La livraison audio doit être autoritaire mais rassurante et facile à comprendre, soutenant efficacement nos initiatives d'e-learning et nos processus de formation.
Produisez une vidéo FAQ technique de 45 secondes pour les utilisateurs finaux et les équipes de support client, démontrant une solution rapide à un problème courant d'installation logicielle. L'approche visuelle doit être conviviale, utilisant des enregistrements d'écran étape par étape avec des superpositions de texte utiles à l'écran, tandis que l'audio présente une voix off amicale, utile et claire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Assurez une compréhension fluide avec des sous-titres et légendes automatiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes alimentées par AI avec des porte-paroles AI pour capter l'attention et stimuler les conversions.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Générez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux avec des avatars AI pour augmenter l'engagement et étendre la portée de votre marque en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment la technologie de porte-parole AI de HeyGen génère-t-elle des vidéos marketing professionnelles ?
HeyGen utilise des technologies avancées de "porte-parole AI" et de "transformation de texte en vidéo" pour transformer votre script en contenu vidéo engageant. Notre plateforme synthétise des "avatars AI" réalistes avec une technologie de "synthèse vocale naturelle", permettant la création rapide de vidéos marketing de haute qualité à partir d'une simple entrée de texte.
Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen propose-t-il pour le contenu vidéo AI ?
HeyGen offre des fonctionnalités étendues de "personnalisation et de branding", permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs logos, couleurs de marque et éléments médiatiques uniques. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de "modèles et scènes professionnels" pour garantir que votre "production vidéo évolutive" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge les capacités multilingues et les sous-titres automatiques pour les audiences mondiales ?
Oui, HeyGen offre des "capacités multilingues" robustes, vous permettant de créer des vidéos dans diverses langues en utilisant notre technologie sophistiquée de "synthèse vocale". De plus, la plateforme génère automatiquement des "sous-titres et légendes" précis pour améliorer l'accessibilité et la portée auprès de diverses audiences mondiales.
HeyGen est-il une plateforme conviviale pour générer des vidéos AI ?
HeyGen est conçu comme une "plateforme conviviale" qui simplifie l'ensemble du "flux de production vidéo". Son interface intuitive et ses fonctionnalités "de facilité d'utilisation et d'automatisation" permettent aux utilisateurs de "générer rapidement des vidéos AI de haute qualité" sans expérience préalable en montage, réduisant considérablement le temps et l'effort traditionnellement requis.