Créez une vidéo didactique de 2 minutes pour les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique, avec un porte-parole AI hautement réaliste les guidant à travers des étapes complexes d'intégration d'API. Le style visuel doit être épuré et moderne, incorporant des visualisations de données subtiles et des exemples de code, complété par un style audio clair, professionnel et informatif qui maintient un ton calme. Cette vidéo utilisera les avatars AI de HeyGen pour fournir des explications techniques expertes.

Générer une Vidéo