Créateur de Support Client Porte-parole : Élevez Votre Service

Transformez votre expérience de support client avec un Porte-parole AI, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des interactions personnalisées et économiques.

Créez une vidéo explicative concise d'une minute destinée aux développeurs de logiciels, illustrant la simplicité d'intégration d'un nouvel endpoint API. Le style visuel doit être épuré et axé sur le code avec des animations subtiles, accompagné d'une voix off claire et articulée. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la création de vidéos de documentation technique, rendant les concepts complexes facilement compréhensibles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un module de formation de 2 minutes conçu pour les équipes internes de L&D, axé sur l'intégration des nouvelles recrues aux systèmes techniques complexes. Utilisez un style visuel professionnel et engageant, mettant en vedette les avatars AI de HeyGen tout au long de la vidéo, associé à un ton audio amical et rassurant. Cela démontre comment des avatars personnalisés peuvent maintenir la cohérence de la marque et offrir une formation spécialisée 'créateur de support client porte-parole' de manière efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 90 secondes destinée aux équipes mondiales de marketing et de support, présentant des stratégies de localisation efficaces pour les tutoriels produits. La vidéo doit adopter un style visuel à thème international avec des animations de texte dynamiques, et surtout, utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour illustrer le support multilingue. Cela prouve comment un 'générateur de vidéo AI' peut rapidement adapter le contenu technique pour des audiences diverses à travers le monde.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un résumé exécutif d'une minute et 30 secondes pour les responsables IT d'entreprise, axé sur les avantages stratégiques de l'automatisation des flux de travail de création vidéo. La présentation visuelle doit être axée sur les données et professionnelle, incorporant des superpositions graphiques élégantes, complétée par une voix off autoritaire et confiante. Mettez en avant les capacités d'intégration transparente de l'API de HeyGen, illustrant comment elle peut significativement 'réduire les coûts de production vidéo' pour les vidéos de mise à jour technique et les communications internes.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Support Client Porte-parole

Créez facilement des vidéos de support client engageantes avec des porte-paroles AI, offrant une assistance instantanée et personnalisée et améliorant l'expérience utilisateur.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI
Sélectionnez ou concevez un avatar AI réaliste pour être le visage amical de votre support client. Personnalisez son apparence pour qu'il corresponde à l'image de votre marque.
2
Step 2
Générez Votre Script
Saisissez votre script de support client ou vos FAQ, et notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script le convertira instantanément en une voix off naturelle pour votre avatar choisi.
3
Step 3
Marquez et Affinez Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir une identité de marque cohérente. Ajoutez des sous-titres ou de la musique de fond pour professionnaliser davantage votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu de Support
Une fois votre vidéo parfaite, utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Déployez vos vidéos de porte-parole AI pour étendre efficacement votre support client.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez l'Engagement en Formation avec l'AI

Améliorez l'apprentissage et la rétention en utilisant des porte-paroles AI pour diffuser des vidéos de formation dynamiques et évolutives.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des avatars AI réalistes pour le contenu vidéo ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et des avatars personnalisés à partir de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives engageantes ou même un porte-parole AI personnalisé avec des mouvements et expressions naturels. Ce processus simplifie la production vidéo pour diverses applications, y compris les rôles de créateur de support client.

HeyGen peut-il convertir du texte en vidéos professionnelles avec voix off et support multilingue ?

Oui, le générateur de vidéo AI de HeyGen vous permet de transformer du texte en vidéos dynamiques avec des voix off de haute qualité et prend en charge des options multilingues pour une portée mondiale. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres et des captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs dans vos efforts de marketing vidéo.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour réduire les coûts de production vidéo ?

En utilisant les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, les entreprises peuvent réduire significativement le temps et les dépenses généralement associés à la production vidéo traditionnelle. Cela permet de créer des vidéos conformes à la marque, telles que des vidéos de formation ou des campagnes de marketing vidéo étendues, de manière plus efficace et à grande échelle.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation et une intégration API pour des flux de travail avancés ?

HeyGen propose des options de personnalisation étendues pour vos avatars AI et inclut des contrôles de branding robustes pour garantir que toutes vos vidéos sont conformes à la marque. Pour les utilisateurs avancés et une intégration transparente, HeyGen offre une intégration API, permettant au générateur de vidéo AI d'être intégré directement dans les systèmes et flux de travail existants.

