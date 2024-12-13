Le générateur de vidéo AI de HeyGen est un outil idéal pour créer des vidéos d'apprentissage en ligne et de formation professionnelles à partir de simples scripts textuels. En convertissant les scripts en contenu vidéo dynamique avec des avatars AI et des voix off, HeyGen simplifie la production de matériel éducatif, rendant les informations complexes accessibles et engageantes pour les stagiaires.