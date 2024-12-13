Générateur de Vidéos d'Entreprise avec Porte-parole pour une Création Vidéo AI Facile
Créez instantanément des vidéos d'entreprise engageantes avec des avatars AI réalistes, transformant vos messages en présentations professionnelles sans tracas.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les nouveaux employés et les équipes internes, une vidéo d'intégration interne de 60 secondes est nécessaire pour introduire la culture d'entreprise avec une esthétique visuelle amicale et encourageante et un ton audio dynamique et conversationnel. Ce projet, qui transforme un script écrit en une présentation dynamique via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, créera des vidéos d'intégration complètes mais accueillantes.
Pour capter l'attention des abonnés sur les réseaux sociaux, produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes caractérisée par un style visuel rapide et frappant, une musique de fond moderne et une voix off énergique. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu vidéo de haute qualité qui met en avant votre dernière offre, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI.
Une vidéo concise de mise à jour de l'entreprise de 20 secondes pour les clients et parties prenantes existants doit délivrer un message de confiance et rassurant, avec des visuels épurés et minimalistes et une voix calme et claire. Assurez une compréhension universelle pour ces vidéos conformes à la marque en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, rendant le message accessible quel que soit l'environnement audio.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Production de Campagnes Publicitaires.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec des porte-paroles AI pour stimuler les efforts marketing et l'engagement.
Améliorez les Vidéos de Formation d'Entreprise.
Améliorez les résultats d'apprentissage et l'engagement des employés en créant du contenu de formation dynamique et piloté par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la production créative de vidéos avec AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire du contenu vidéo de haute qualité en offrant une gamme diversifiée d'avatars AI, y compris des avatars personnalisés et des options de stock. Son moteur créatif soutient une personnalisation et un branding étendus, permettant aux utilisateurs d'adapter les voix, les apparences et d'intégrer des éléments de marque à travers des modèles de vidéos préconçus.
HeyGen peut-il générer des vidéos d'entreprise professionnelles avec des porte-paroles AI ?
Oui, HeyGen est un leader dans la génération de vidéos d'entreprise avec porte-parole AI qui produit des vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos numériques convaincantes de porte-parole rapidement, en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo pour communiquer efficacement les messages d'entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace ?
HeyGen offre une plateforme de création vidéo robuste alimentée par AI avec des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo, le clonage vocal avancé et des capacités multilingues. Il fournit également des sous-titres/captions automatiques et des modèles de vidéos préfabriqués pour réduire considérablement le temps de production vidéo.
Comment les entreprises peuvent-elles personnaliser les vidéos générées par HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux entreprises de s'assurer que leurs vidéos sont conformes à la marque. Les utilisateurs peuvent incorporer des avatars personnalisés, sélectionner des options de voix et d'apparence personnalisables pour les porte-paroles AI, et intégrer leurs logos et couleurs de marque spécifiques dans chaque vidéo.