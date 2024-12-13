Générateur de Vidéos avec Avatar Porte-parole : Créez des Vidéos AI Époustouflantes

Créez instantanément des vidéos AI professionnelles à partir de votre script, réduisant les coûts de production vidéo avec notre générateur d'avatars AI.

556/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux designers UX/UI et aux professionnels créatifs, détaillant les étapes avancées de personnalisation d'un avatar AI. Le style visuel doit être un tutoriel clair et étape par étape avec des enregistrements d'écran de l'interface de personnalisation, accompagné d'une bande sonore informative mais engageante. Démontrez la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen en illustrant le processus de raffinement d'un "avatar personnalisé" avec divers ajustements techniques.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation d'entreprise de 2 minutes expliquant les avantages techniques de l'utilisation de présentateurs vidéo AI pour un contenu éducatif évolutif. Cette vidéo est destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels de la formation et du développement, utilisant une esthétique visuelle professionnelle et orientée business avec des infographies claires à l'écran et une voix off confiante et articulée. Mettez en avant la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen pour illustrer comment une narration de haute qualité peut être produite instantanément pour divers "présentateurs vidéo AI", améliorant la rétention de l'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes ciblant les équipes commerciales internationales et les spécialistes de la localisation, illustrant la facilité de "création de contenu multilingue" à l'aide d'un "générateur de vidéos avec avatar porte-parole". La présentation visuelle doit être dynamique et globalement inclusive, avec des coupes rapides entre différentes versions linguistiques du même message délivré par un avatar, avec une narration sophistiquée et claire. Mettez en avant la capacité de HeyGen "Sous-titres/légendes" en montrant comment des légendes traduites sans effort améliorent la portée mondiale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos avec Avatar Porte-parole

Transformez sans effort du texte en vidéos professionnelles avec des porte-paroles AI. Générez du contenu engageant rapidement et efficacement, faisant résonner votre message.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez un Avatar Photo personnalisé pour représenter votre marque, donnant vie instantanément à votre message avec un porte-parole relatable.
2
Step 2
Collez Votre Script
Entrez votre texte souhaité, et notre AI le convertira en une voix off au son naturel, parfaitement synchronisée avec votre porte-parole AI choisi. Pas besoin de studios d'enregistrement.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des arrière-plans engageants, ajoutez votre logo pour le branding, et incorporez de la musique ou des médias de stock à partir de modèles pour créer une production soignée et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Prévisualisez votre création, puis exportez votre vidéo AI de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée immédiatement sur toutes vos plateformes et auprès de vos audiences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention en Formation

.

Déployez des vidéos avec porte-parole AI pour délivrer des modules de formation percutants, améliorant la compréhension et la rétention des connaissances des apprenants efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen génère-t-il des avatars AI hautement réalistes ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur d'avatars AI pour créer des avatars AI hautement réalistes, vous permettant de produire du contenu vidéo avec avatar porte-parole professionnel. Cela inclut des options pour générer des avatars personnalisés et des têtes parlantes réalistes directement à partir de votre saisie, garantissant des vidéos d'avatars AI de haute qualité.

Qu'est-ce qui garantit la précision de la synchronisation labiale dans les présentations vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen utilise des algorithmes AI sophistiqués pour atteindre une précision de synchronisation labiale pour toutes les présentations vidéo AI, assurant une livraison naturelle et engageante de votre script texte en vidéo AI. Cela garantit une expérience de visionnage fluide et crédible pour votre audience, reflétant les normes professionnelles du générateur de vidéos AI.

HeyGen peut-il créer du contenu multilingue avec diverses options de clonage vocal ?

Oui, HeyGen prend en charge des capacités étendues de création de contenu multilingue, vous permettant de générer des vidéos AI dans diverses langues. Sa technologie avancée de clonage vocal permet des voix off diversifiées pour le contenu avec porte-parole AI, facilitant une portée véritablement mondiale pour votre message.

Au-delà de la génération de vidéos, quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI polyvalent ?

HeyGen simplifie le processus de production vidéo en offrant une suite complète de fonctionnalités au-delà de la génération de texte en vidéo AI de base. Il inclut une riche bibliothèque de modèles, de présentateurs vidéo AI et de contrôles de marque, rationalisant la création de contenu et réduisant considérablement les coûts de production vidéo traditionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo