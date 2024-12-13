3

Step 3

Inclure de la musique et des voix off pour plus d'impact

Intégrez de la musique et des voix off pour donner de la profondeur et de l'émotion à votre vidéo. Utilisez notre fonction de génération de voix off pour narrer votre gameplay ou sélectionnez dans notre bibliothèque multimédia pour trouver la bande-son idéale.