Speedrun Highlight Video Maker: Capture Epic Moments

Créez des bobines vidéo de faits saillants époustouflants avec un montage assisté par IA et des liens partageables, idéaux pour les influenceurs sportifs et les athlètes universitaires.

608/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing des réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing des réseaux sociaux

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Invite 1
Créez un montage vidéo sportif de 60 secondes qui met en valeur le talent des athlètes universitaires. Cette vidéo est parfaite pour les recruteurs et les influenceurs sportifs à la recherche de nouveaux talents. Avec la fonctionnalité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir d'un script, vous pouvez intégrer de manière fluide les profils des joueurs et leurs statistiques, tandis que la musique énergique et les voix off ajoutent une couche supplémentaire d'excitation. Le style visuel est élégant et professionnel, assurant que la performance de chaque athlète est présentée sous son meilleur jour.
Invite 2
Plongez dans l'univers des temps forts du jeu avec une vidéo de 30 secondes conçue pour les fans et les joueurs d'eSports. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, créez un montage visuellement impressionnant qui capture l'essence du jeu compétitif. La vidéo est accompagnée d'une bande-sonore dynamique, avec des sous-titres/captions pour que chaque moment soit accessible à tous les spectateurs. Cette vidéo est parfaite pour être partagée sur les réseaux sociaux, grâce au redimensionnement du format d'image et aux exports de HeyGen, facilitant ainsi la diffusion auprès d'un large public.
Invite 3
Réalisez une vidéo de recrutement de 45 secondes qui met en avant les compétences et les réalisations des athlètes en devenir. Destinée aux recruteurs universitaires et aux passionnés de sport, cette vidéo utilise la bibliothèque de médias/le support de stock d'HeyGen pour intégrer des séquences et des images de haute qualité. Le style visuel est inspirant et motivant, avec la génération de voix off fournissant un récit captivant qui attire les spectateurs. Avec les capacités d'HeyGen, votre vidéo se démarquera, laissant une impression durable sur son public.
step previewstep preview
Copiez l'invite
step previewstep preview
Collez dans la zone de création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Intention

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Fonctionnement du créateur de vidéos de moments forts de speedrun

Créez sans effort des vidéos de moments forts de speedrun époustouflantes avec nos outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez votre vidéo avec un montage assisté par IA
Commencez par télécharger votre vidéo de speedrun sur notre plateforme. Nos outils de montage alimentés par l'IA vous aideront à identifier rapidement et à compiler les moments les plus excitants, garantissant que votre vidéo de moments forts capture l'essence de votre jeu.
2
Step 2
Ajoutez des effets personnalisés pour une touche unique
Améliorez votre vidéo avec des effets personnalisés pour la faire ressortir. Choisissez parmi une variété de filtres et de transitions pour donner à votre montage vidéo un aspect professionnel qui reflète votre style personnel.
3
Step 3
Inclure de la musique et des voix off pour plus d'impact
Intégrez de la musique et des voix off pour donner de la profondeur et de l'émotion à votre vidéo. Utilisez notre fonction de génération de voix off pour narrer votre gameplay ou sélectionnez dans notre bibliothèque multimédia pour trouver la bande-son idéale.
4
Step 4
Exporter et partager avec des liens partageables
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format souhaité et partagez-la facilement. Générez des liens partageables pour distribuer votre montage vidéo sur les plateformes de médias sociaux ou envoyez-le directement à vos amis et abonnés.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de moments forts de speedrun en exploitant le montage assisté par IA et des effets personnalisés, facilitant ainsi la production de contenu captivant et partageable. Que vous réalisiez des temps forts de jeux ou des bobines de vidéos de moments forts sportifs, les outils de HeyGen garantissent que vos vidéos se démarquent.

Inspirer et élever le public avec des vidéos motivantes

.

Craft motivational game highlights that captivate and energize viewers, enhancing your content's impact.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut améliorer ma vidéo des temps forts de mon speedrun ?

HeyGen propose une suite de montage alimentée par l'IA qui vous permet de créer facilement des vidéos de moments forts de speedrun dynamiques. Utilisez des effets personnalisés et de la musique & des voix off pour faire ressortir votre contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de faits saillants sportifs ?

HeyGen est équipé d'outils tels que des profils de joueurs et des liens partageables, ce qui en fait un choix idéal pour créer des vidéos de faits saillants sportifs captivants. Ses modèles et scènes aident à rationaliser le processus de montage.

HeyGen peut-elle aider à créer des vidéos de recrutement pour les athlètes universitaires ?

Absolument ! Les contrôles de marque et le support de la bibliothèque multimédia de HeyGen le rendent parfait pour créer des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent en avant les compétences et les réalisations des athlètes universitaires.

Pourquoi choisir HeyGen pour les bobines de faits saillants vidéo ?

HeyGen se distingue par sa capacité à créer des vidéos à partir de scripts et à générer des voix off, garantissant que vos vidéos récapitulatives soient à la fois captivantes et informatives.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo