Créateur de Vidéos Édition Spéciale : Créez des Vidéos Uniques Instantanément
Concevez des campagnes captivantes plus rapidement. Exploitez notre éditeur vidéo en ligne avec une génération de voix off robuste pour ajouter une touche professionnelle à chaque projet.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 90 secondes pour les éducateurs en technologie et les formateurs en logiciels, illustrant comment configurer et utiliser une nouvelle fonctionnalité complexe au sein d'une application logicielle. Le style visuel doit être épuré, instructif et comporter des graphiques animés lorsque cela est approprié, avec un ton calme et autoritaire d'un avatar HeyGen AI expliquant les étapes, enrichi par des sous-titres clairs pour l'accessibilité, mettant en avant HeyGen comme un puissant créateur de vidéos AI.
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les organisateurs d'événements et les organisateurs communautaires, axée sur la création d'une invitation à un événement unique et spéciale qui se démarque. Employez un style visuel vibrant et engageant avec une musique de fond entraînante et une voix AI amicale pour guider les spectateurs. La vidéo doit mettre en avant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen en tant qu'éditeur vidéo en ligne, facilitant la création de contenu captivant sans compétences de conception étendues.
Produisez une vidéo technique complète de 2 minutes ciblant les développeurs et les passionnés de technologie, expliquant les subtilités du fonctionnement d'un nouvel algorithme AI. La présentation visuelle doit être informative et détaillée, incorporant des visuels de haute technologie et une narration précise et claire. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour un partage optimal sur les plateformes et tirez parti de sa fonctionnalité de sous-titres pour transmettre efficacement des informations complexes, le positionnant comme un logiciel de montage vidéo avancé pour le contenu technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de marquer des occasions spéciales ou des campagnes, augmentant l'interaction avec le public.
Produisez des Vidéos Narratives Immersives.
Transformez des récits historiques ou uniques en vidéos édition spéciale vivantes avec une narration AI, captivant les spectateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé et un éditeur vidéo en ligne qui transforme le texte en vidéos professionnelles. Son interface intuitive de glisser-déposer permet aux utilisateurs de créer facilement du contenu captivant, rendant les logiciels de montage vidéo complexes obsolètes.
Puis-je utiliser des Avatars AI et des voix personnalisées dans mes vidéos HeyGen ?
Absolument ! HeyGen utilise des Avatars AI sophistiqués pour donner vie à vos scripts avec des expressions et des gestes réalistes. Vous pouvez également générer une voix off AI de haute qualité directement sur la plateforme, garantissant que votre message est transmis clairement et professionnellement.
Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos schémas de couleurs préférés dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser divers modèles vidéo et ajouter des sous-titres dynamiques, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos optimisées pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen propose des outils de redimensionnement des ratios d'aspect pour s'assurer que vos vidéos sont parfaitement adaptées à diverses plateformes de réseaux sociaux. Adaptez facilement votre contenu pour différents canaux et utilisez notre moteur créatif pour produire des vidéos engageantes sur les réseaux sociaux qui captent l'attention de votre audience.