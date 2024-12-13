Créez une vidéo promotionnelle captivante de 30 secondes mettant en avant un nouveau soin du visage signature. Ciblez les personnes soucieuses de leur santé à la recherche de soins de la peau avancés, en utilisant des visuels sereins d'extraits botaniques et de techniques de massage doux, accompagnés d'une musique d'ambiance apaisante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo professionnelle et invitante sur les services de spa, en soulignant les effets rajeunissants du traitement.

Générer une Vidéo