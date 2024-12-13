Créez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes mettant en avant l'ambiance sereine et les offres luxueuses d'un service de spa haut de gamme, ciblant les personnes en quête de relaxation ultime et de soins personnels. Le style visuel doit être apaisant et élégant, avec un éclairage doux et des éléments naturels, complété par une musique d'ambiance apaisante et une voix off douce. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de votre script pré-écrit pour produire efficacement ce contenu engageant, en mettant en lumière l'atmosphère unique du spa.

