Créateur de vidéos de présentation SOP : Créez des guides engageants facilement

Simplifiez l'intégration et la formation des employés avec des modèles faciles à utiliser pour des SOP visuellement attrayants.

Créez une vidéo de présentation SOP concise d'une minute pour les nouveaux employés, les guidant à travers un processus logiciel critique. La vidéo doit présenter des visuels clairs et étape par étape accompagnés d'une voix off professionnelle générée par l'IA, rendant les étapes complexes faciles à suivre. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer automatiquement le contenu vidéo et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, en faisant une vidéo de présentation SOP efficace pour les nouvelles recrues.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Répondez aux questions courantes des utilisateurs en produisant une vidéo de mise à jour technique de 2 minutes pour les utilisateurs expérimentés, détaillant les récents changements du système et les nouvelles fonctionnalités. Cette vidéo doit intégrer des enregistrements d'écran dynamiques de l'interface mise à jour avec des explications engageantes livrées par les avatars IA de HeyGen, en veillant à ce que toutes les informations soient renforcées par des sous-titres précis. Exploitez la bibliothèque de médias/stock pour améliorer la clarté visuelle et fournir une compréhension complète de la mise à jour des SOP vidéo.
Exemple de Prompt 2
Démontrez rapidement une nouvelle fonctionnalité de produit aux équipes de vente et de produit avec un module de micro-apprentissage de 45 secondes. Cette vidéo visuellement attrayante doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour un aspect et une sensation professionnels, accompagnée d'une génération de voix off énergique pour mettre en avant les principaux avantages. Assurez-vous que le contenu agit comme une démonstration efficace, optimisée pour une consommation rapide dans le cadre de modules de micro-apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide de processus complet de 90 secondes pour les chefs de département, destiné à être intégré dans des plateformes de documentation interne comme les wikis ou les centres d'aide. La vidéo doit maintenir un style visuel professionnel et de marque cohérent en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, avec un avatar IA pour introduire des étapes complexes et renforcer les instructions clés avec des sous-titres. Cela garantit que les guides de processus clairs sont facilement compris par tous, facilitant une intégration fluide dans la documentation existante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment utiliser un créateur de vidéos de présentation SOP

Transformez facilement vos procédures opérationnelles standard en vidéos de présentation engageantes avec des outils alimentés par l'IA, simplifiant les expériences d'intégration et de formation.

1
Step 1
Créez votre contenu SOP
Commencez par générer votre vidéo à partir d'un script ou utilisez des modèles alimentés par l'IA pour structurer efficacement votre procédure opérationnelle standard. Cela forme la base de votre présentation.
2
Step 2
Personnalisez votre vidéo avec l'IA
Élevez votre présentation en intégrant des avatars IA professionnels pour narrer les étapes et améliorer l'engagement, rendant vos instructions plus accessibles.
3
Step 3
Affinez avec l'édition intégrée
Utilisez l'éditeur intuitif pour peaufiner votre vidéo. Ajoutez des scènes de marque, ajustez le timing et assurez-vous que chaque détail s'aligne avec votre marque et votre message.
4
Step 4
Partagez vos SOP engageants
Distribuez facilement vos vidéos de présentation SOP finalisées en utilisant des options de partage intelligentes, les rendant facilement accessibles pour l'intégration des employés, la formation et la référence continue.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les processus complexes

.

Transformez des SOP complexes et de la documentation technique en vidéos de présentation claires et facilement digestibles pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation SOP ?

HeyGen rend la création de vidéos de présentation SOP complètes sans effort en utilisant des modèles alimentés par l'IA et un générateur de texte à vidéo robuste. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes, avec des porte-parole IA qui guident les spectateurs à travers des processus complexes de manière claire et efficace.

Puis-je personnaliser mes vidéos SOP en utilisant la plateforme d'IA générative de HeyGen ?

Absolument, la plateforme d'IA générative de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos SOP. Vous pouvez personnaliser des scènes de marque, incorporer votre logo, et même mettre à jour facilement les SOP vidéo pour maintenir la cohérence et la pertinence pour vos expériences d'intégration ou de formation des employés.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour le partage et la distribution des vidéos SOP ?

HeyGen propose des options de partage intelligentes pour garantir que vos vidéos de présentation SOP atteignent facilement le bon public. Vous pouvez exporter vos vidéos dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes et les intégrer sans effort dans des blogs, wikis, centres d'aide ou documentation interne pour un accès étendu.

Comment les avatars IA de HeyGen améliorent-ils l'efficacité des modules de micro-apprentissage ?

Les avatars IA réalistes de HeyGen augmentent considérablement l'engagement des modules de micro-apprentissage et des guides utilisateur étape par étape. Ces porte-parole IA délivrent des informations de manière claire et cohérente, rendant les expériences de formation plus interactives et mémorables pour votre équipe.

