Votre générateur de vidéos SOP pour une documentation de processus rapide et claire

Simplifiez la création de documentation étape par étape. Utilisez des avatars IA pour narrer vos procédures avec une clarté et un engagement inégalés.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les chefs d'équipe occupés et les responsables des opérations, montrant comment notre "générateur d'IA SOP" révolutionne la "génération automatique de SOPs". Le style visuel doit être rapide et professionnel, avec des prises de vue élégantes de l'interface utilisateur de la plateforme en action, accompagnées d'une musique instrumentale entraînante et d'une voix off "Texte en vidéo à partir de script" claire et concise qui met en avant les gains de rapidité et d'efficacité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux rédacteurs techniques et aux départements de formation, en mettant l'accent sur la facilité de création de "documentation étape par étape" détaillée avec une "personnalisation de la marque" fluide. Visuellement, maintenez une esthétique propre, structurée, de type tutoriel avec des annotations à l'écran, complétée par une voix off calme et instructive et une musique de fond subtile. Soulignez comment les "sous-titres/captions" améliorent l'accessibilité et la clarté pour tous les apprenants, garantissant une communication précise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les entreprises mondiales et les équipes internationales, illustrant la puissance de notre "générateur de vidéos SOP" avec "support multilingue". Les visuels doivent être énergiques, avec des coupes rapides d'interfaces dans différentes langues et des mises en évidence de texte animées, le tout sur une musique énergique. Une "génération de voix off" précise doit articuler la facilité d'atteindre un public mondial, en brisant les barrières linguistiques pour les procédures critiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les concepteurs pédagogiques démontrant comment les "SOP visuels" peuvent transformer la "documentation de flux de travail". Employez un style visuel moderne et lumineux avec des exemples pratiques d'application réelle, guidés par une voix d'"avatars IA" amicale mais autoritaire. L'audio doit comporter une musique de fond légère et encourageante, renforçant le bénéfice de matériaux de formation hautement engageants et faciles à comprendre.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos SOP

Transformez facilement vos enregistrements d'écran en procédures opérationnelles standard claires et complètes grâce à l'automatisation alimentée par l'IA et à des options personnalisables.

1
Step 1
Enregistrez votre processus
Utilisez l'enregistreur intuitif en un clic pour capturer chaque action sur votre écran, garantissant qu'aucune étape critique ne soit manquée dans votre documentation de flux de travail.
2
Step 2
Générez des instructions étape par étape
Utilisez l'analyse alimentée par l'IA pour décomposer automatiquement votre enregistrement vidéo en instructions précises, étape par étape, et capture automatique d'écran.
3
Step 3
Personnalisez et affinez
Modifiez et améliorez facilement le contenu généré automatiquement avec des descriptions rédigées par l'IA, ajoutez des annotations ou intégrez une personnalisation de la marque pour vous aligner sur les directives de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et partagez
Distribuez vos SOPs finalisés en les exportant dans plusieurs formats comme PDF, Word ou HTML, ou partagez-les directement via un lien sécurisé et partageable pour une collaboration sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les procédures complexes

Transformez des SOPs complexes en vidéos claires et concises avec IA, rendant l'apprentissage procédural simple et améliorant l'adhésion à travers divers départements.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de procédures opérationnelles standard ?

Le générateur d'IA SOP de HeyGen transforme automatiquement vos enregistrements d'écran en documentation détaillée, étape par étape. Son analyse alimentée par l'IA capture chaque action essentielle, simplifiant l'ensemble du processus de création de SOP.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les SOP générés avec HeyGen ?

HeyGen offre des options d'exportation flexibles pour vos procédures opérationnelles standard, vous permettant d'exporter en PDF, Word ou HTML. De plus, vous pouvez appliquer une personnalisation de la marque et bénéficier d'un support multilingue pour une utilisation étendue.

Puis-je générer un SOP à partir de contenu vidéo existant avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer un SOP à partir de vidéos en utilisant son intelligence artificielle avancée pour vos enregistrements. Il traite intelligemment la vidéo téléchargée en contenu SOP, créant des procédures structurées complètes avec des transcriptions et des résumés IA.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités d'enregistrement d'écran et d'annotation automatisées pour les SOP ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un enregistreur de SOP intuitif avec un enregistreur en un clic, capturant des enregistrements d'écran précis sans effort. Il inclut la capture automatique d'écran et des outils robustes pour ajouter des captures d'écran détaillées et des annotations afin d'améliorer votre documentation de flux de travail.

