Générateur de Vidéos de Procédures Opérationnelles Standard pour des SOPs Rapides et Faciles

Transformez vos scripts en vidéos explicatives captivantes et SOPs vidéo instantanément avec la puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour une intégration efficace des employés.

Créez une vidéo explicative concise d'une minute à destination des équipes informatiques, illustrant comment un générateur de SOP par IA simplifie la création de guides techniques. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des superpositions de texte à l'écran pour mettre en avant les étapes clés, complétées par une voix off claire générée directement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes pour les départements RH sur les dernières procédures d'intégration des employés, en utilisant la fonctionnalité document-en-vidéo de HeyGen pour transformer les documents existants. Le style visuel doit être engageant et professionnel, avec des avatars IA diversifiés démontrant des interactions, assurant un look inclusif et moderne.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, présentant HeyGen comme un créateur de vidéos explicatives facile à utiliser pour les fonctionnalités de produits. Utilisez des graphismes modernes et vibrants et une voix off IA énergique, en utilisant des Modèles et scènes préconçus pour assembler rapidement une promotion d'aspect professionnel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes pour les développeurs de logiciels, détaillant un processus de codage complexe à l'aide de la création vidéo alimentée par IA. Le style visuel et audio doit être précis et instructif, combinant des enregistrements d'écran avec des diagrammes animés, le tout soutenu par une génération de voix off précise pour expliquer chaque étape clairement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Explicatives de SOP

Transformez vos procédures opérationnelles standard en vidéos explicatives captivantes et faciles à comprendre rapidement et efficacement pour simplifier la formation et la communication.

1
Step 1
Collez Votre Script de SOP
Saisissez le contenu de votre procédure opérationnelle standard en collant directement le texte. Notre IA convertira vos instructions détaillées en un script vidéo structuré grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez un avatar IA professionnel parmi notre collection diversifiée pour servir de présentateur à l'écran, apportant une touche humaine à vos SOPs vidéo.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et les Scènes
Utilisez notre riche bibliothèque de Modèles et scènes pour représenter visuellement chaque étape de votre procédure. Ajoutez des médias de stock ou téléchargez vos propres ressources pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez Votre SOP Finalisé
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Votre vidéo SOP captivante est maintenant prête pour le déploiement et la formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Complexes

.

Utilisez des vidéos explicatives par IA pour simplifier des SOPs complexes dans divers domaines, rendant les instructions complexes digestes et améliorant la clarté éducative pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de SOPs vidéo et de vidéos explicatives ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de SOP par IA, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en SOPs vidéo professionnels et en vidéos explicatives captivantes. Ses capacités de création vidéo alimentées par IA garantissent une production efficace en exploitant la fonctionnalité avancée Texte-en-vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes.

Quels outils de production vidéo par IA HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de contenu ?

HeyGen offre des outils de production vidéo par IA robustes, incluant des avatars IA réalistes et une technologie sophistiquée de voix off IA, pour simplifier la création de contenu. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonctionnalité document-en-vidéo pour convertir rapidement des matériaux existants en vidéos IA dynamiques de manière efficace.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation personnalisées pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen est une solution idéale pour développer des vidéos de formation engageantes et un contenu d'intégration des employés complet. Avec une riche bibliothèque de Modèles et scènes et des contrôles de marque étendus, HeyGen garantit que vos vidéos IA s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de votre organisation.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos IA multilingues pour un public mondial ?

Absolument, HeyGen offre un support multilingue étendu, vous permettant de générer des vidéos IA avec des voix off IA diversifiées dans plusieurs langues. Cette capacité puissante garantit que votre contenu atteint efficacement et de manière inclusive un public international plus large.

