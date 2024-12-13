Créez une vidéo engageante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, démontrant comment un "générateur de vidéos de documentation SOP" simplifie la création de "guides pratiques" clairs et rapides. Visez un esthétique propre et moderne avec des couleurs vives et amicales et des effets dynamiques de partage d'écran, accompagnés d'une voix off énergique et encourageante. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort des points clés en récits visuels captivants, animés par un avatar AI guidant les spectateurs à travers le processus.

