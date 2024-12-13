Générateur de Vidéos Explicatives de Solutions : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Générez rapidement des vidéos explicatives AI professionnelles et engageantes en transformant simplement votre texte en visuels époustouflants grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises novices en montage vidéo, montrant à quel point il est simple de générer des "vidéos explicatives AI" professionnelles. Le style visuel doit être épuré avec des graphismes animés modernes, accompagné d'une voix off AI amicale mais professionnelle. Mettez en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen, en soulignant comment une saisie de texte peut instantanément se transformer en une vidéo explicative captivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une "vidéo de formation" interne de 90 secondes conçue pour les formateurs d'entreprise, illustrant comment les nouveaux employés peuvent être intégrés avec des instructions personnalisées et engageantes. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle soignée et professionnelle, mettant en vedette divers avatars AI qui expliquent dynamiquement les concepts clés, le tout sur une musique de fond d'entreprise entraînante. Soulignez la fonctionnalité des avatars AI de HeyGen, mettant en avant leur capacité à rendre les informations complexes à la fois digestes et très engageantes pour les nouvelles recrues.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes marketing cherchant à atteindre un public mondial et à améliorer l'accessibilité, envisagez une présentation de "générateur de vidéos explicatives" de 45 secondes. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et rapides issus d'une bibliothèque multimédia complète, parfaitement associés à des sous-titres faciles à lire et une voix off énergique. Mettez en avant la capacité de sous-titres de HeyGen, illustrant vivement son pouvoir de rendre le contenu universellement accessible et compréhensible.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une démonstration de "générateur de vidéos explicatives de solutions" de 2 minutes, conçue pour les spécialistes du marketing numérique qui naviguent dans des stratégies de contenu multi-plateformes complexes. Sa présentation visuelle doit être intrinsèquement adaptable, passant sans faille entre divers formats d'image, le tout soutenu par une bande sonore contemporaine accrocheuse et une voix AI précise. Concentrez-vous sur la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen, soulignant son rôle crucial dans la facilitation de la distribution de contenu sans faille sur diverses plateformes de médias sociaux, en utilisant habilement des modèles vidéo professionnels.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives de Solutions

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes en quelques minutes, transformant des solutions complexes en histoires visuelles claires et percutantes qui résonnent avec votre public.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script préparé directement dans l'éditeur. Notre capacité de "création de texte-à-vidéo" convertira instantanément votre texte en un storyboard visuel, posant les bases de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo explicative en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI". Ces présentateurs réalistes transmettront votre message avec un réalisme professionnel, améliorant l'engagement des spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Utilisez notre génération avancée de "voix off" pour créer une narration au son naturel pour votre script. Personnalisez la voix, le style et la langue pour correspondre parfaitement au ton de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, "téléchargez la vidéo" explicative de haute qualité dans diverses résolutions et ratios d'image. Partagez directement votre solution soignée avec votre public pour favoriser la compréhension et l'impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Solutions

.

Démontrez la valeur de vos solutions en créant des vidéos AI convaincantes d'histoires de réussite client.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI ?

HeyGen simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos explicatives AI professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités avancées de création de texte-à-vidéo. Cet outil vidéo AI puissant rend la génération de contenu engageant sans effort.

Quels types d'outils d'édition sont disponibles dans le générateur de vidéos explicatives de HeyGen ?

HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer, offrant des outils robustes pour personnaliser les scènes, ajouter des éléments d'une vaste bibliothèque multimédia et utiliser des modèles vidéo préconçus. Les utilisateurs peuvent facilement affiner leurs vidéos explicatives AI avec précision.

Puis-je personnaliser les voix off et le branding de mes vidéos explicatives sur HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation complète des voix off, offrant diverses voix AI pour correspondre au ton de votre marque. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding spécifiques, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos explicatives engageantes sont conformes à votre marque.

Comment puis-je exporter et utiliser les vidéos explicatives créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des options flexibles pour le téléchargement de vidéos, vous permettant d'exporter vos vidéos explicatives de solutions dans divers formats et ratios d'image. Cela garantit que votre contenu est prêt à être utilisé immédiatement sur différentes plateformes.

