Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires envisageant l'énergie solaire, mettant en avant les économies tangibles et la valeur à long terme de l'énergie solaire. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des exemples réels de propriétaires satisfaits, complétés par une voix off amicale et rassurante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, expliquant les avantages financiers d'une installation solaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une courte vidéo engageante de 30 secondes destinée aux consommateurs éco-conscients, soulignant les avantages environnementaux significatifs du passage à l'énergie solaire. Imaginez un style visuel propre et moderne avec des graphiques animés sur les énergies renouvelables et un script bref et percutant converti à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, mettant en avant un avenir plus vert rendu possible par des choix énergétiques intelligents et montrant à quel point il est facile de créer une vidéo solaire.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux clients potentiels curieux du processus d'installation solaire, démystifiant chaque étape de la consultation à l'activation. Le style visuel doit être clair et professionnel, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour illustrer un processus fluide et efficace, accompagné d'un ton calme et instructif, rendant les vidéos d'installation complexes accessibles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing dynamique de 15 secondes ciblant les entreprises d'installation solaire cherchant à attirer de nouveaux clients et à renforcer leur présence en ligne. Cette pièce rapide et percutante doit présenter un avatar AI confiant délivrant un message persuasif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un look professionnel et moderne, avec un accent sur les avantages rapides et un appel à l'action fort pour l'engagement sur les réseaux sociaux.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Installation Solaire

Générez facilement des vidéos marketing convaincantes pour votre entreprise solaire. Attirez de nouveaux clients et mettez en valeur vos installations avec la création de vidéos alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Projet avec un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle vidéo préconçu adapté aux entreprises solaires. Cela vous offre une base professionnelle, vous faisant gagner du temps et assurant un aspect soigné pour vos vidéos marketing.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Voix Off AI
Ajoutez facilement votre script texte, vos images et vos clips vidéo. Notre IA générera automatiquement une voix off naturelle pour votre vidéo, donnant vie à votre message sans avoir besoin d'enregistrer l'audio vous-même.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding et Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec le logo de votre entreprise, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit que vos vidéos marketing sont cohérentes avec votre identité de marque et d'apparence professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Solaire
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez votre nouvelle vidéo d'installation solaire sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients et mettre en avant les avantages de l'énergie solaire.

Améliorez les Vidéos de Formation à l'Installation

Créez des vidéos d'installation ou éducatives claires et engageantes pour les équipes et les clients, améliorant la compréhension et la rétention des processus solaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos engageantes d'installation solaire ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos professionnelles d'installation solaire, du script à l'écran. Utilisez une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI pour créer efficacement des vidéos marketing convaincantes pour votre entreprise solaire, attirant de nouveaux clients avec facilité.

HeyGen propose-t-il des options pour un branding cohérent dans mes vidéos marketing solaires ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices dans toutes vos vidéos marketing. Cela garantit un look cohérent et professionnel pour vos vidéos solaires, renforçant votre identité de marque et établissant la confiance avec les clients potentiels.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour améliorer la production de vidéos solaires ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour une génération de texte en vidéo fluide et une génération de voix off réaliste, transformant vos scripts en vidéos solaires dynamiques. Vous pouvez également utiliser des avatars AI pour présenter l'information clairement, rationalisant considérablement votre flux de travail d'édition vidéo et améliorant l'efficacité.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour les réseaux sociaux pour promouvoir l'énergie solaire ?

Absolument, HeyGen est idéal pour le marketing vidéo sur les réseaux sociaux, vous permettant de créer des vidéos marketing courtes et percutantes sur les avantages environnementaux et les économies de l'énergie solaire. Adaptez facilement le contenu avec le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, vous aidant à attirer de nouveaux clients et à diffuser votre message efficacement.

