Créez des guides pratiques et des vidéos d'instruction époustouflants sans effort, en utilisant des avatars IA pour des présentations engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes, étape par étape, destinée aux équipes de support technique et aux éducateurs, détaillant un processus de dépannage courant à l'aide d'un logiciel de tutoriel vidéo et de la fonctionnalité d'enregistrement d'écran. La présentation visuelle doit être claire et méthodique, complétée par une génération de voix off calme et autoritaire et des sous-titres/captions générés automatiquement pour garantir une clarté et une accessibilité maximales.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing de 45 secondes, élégante et professionnelle, destinée aux professionnels du marketing et aux chefs de produit, démontrant les capacités de pointe d'un outil de tutoriel vidéo. Mettez en avant un avatar IA engageant présentant les avantages clés avec un ton confiant, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer un récit dynamique et visuellement attrayant qui met en valeur la création vidéo avancée.
Exemple de Prompt 3
Développez un clip de 15 secondes, énergique et visuellement riche pour les réseaux sociaux, destiné aux créateurs de contenu et aux influenceurs des réseaux sociaux, partageant un conseil rapide pour maximiser l'impact dans leur création vidéo. La vidéo doit éclater de couleurs vives et de transitions dynamiques, en tirant parti des visuels divers de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Assurez-vous qu'il est parfaitement optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, accompagné d'une musique de fond accrocheuse et tendance.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Outil de Tutoriel Vidéo

Créez sans effort des tutoriels logiciels professionnels et des guides pratiques pour communiquer clairement des processus complexes et partager des connaissances avec facilité.

1
Step 1
Enregistrez Votre Contenu
Utilisez l'enregistreur d'écran intégré pour capturer votre logiciel en action, en vous assurant que chaque étape de votre tutoriel est documentée avec précision.
2
Step 2
Ajoutez une Narration Alimentée par l'IA
Améliorez votre vidéo avec une voix off générée par l'IA, fournissant une narration claire et cohérente qui guide les spectateurs à travers votre tutoriel.
3
Step 3
Affinez avec des Outils d'Édition
Exploitez des fonctionnalités complètes d'édition vidéo pour couper des clips, ajouter des annotations et perfectionner le flux de votre démonstration logicielle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Partagez facilement votre vidéo sur diverses plateformes, rendant votre tutoriel logiciel soigné accessible à votre public cible.

Produisez des Guides Pratiques & Démos Rapides

Générez rapidement des clips vidéo engageants pour des guides pratiques logiciels, des points forts de fonctionnalités ou des démonstrations de produits pour capter l'attention en ligne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la création de vidéos de tutoriel logiciel ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de tutoriel logiciel en vous permettant de générer facilement du contenu engageant à l'aide d'avatars IA et de capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus de production de guides pratiques clairs et de vidéos d'instruction, rendant les concepts logiciels complexes accessibles à votre public.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu avec une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour vous lancer. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, personnaliser les couleurs, intégrer votre logo et utiliser des médias stock pour concevoir une narration vidéo unique et professionnelle qui reflète véritablement votre message.

HeyGen prend-il en charge les voix off professionnelles et les transcriptions précises pour le contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen fournit une génération de voix off robuste, vous permettant d'ajouter des éléments vocaux dynamiques à vos vidéos. De plus, il génère automatiquement des sous-titres et captions précis, garantissant que votre contenu est accessible et soigné pour tout spectateur.

Puis-je utiliser HeyGen pour améliorer mes enregistrements d'écran existants pour les tutoriels ?

Bien que HeyGen soit une plateforme puissante de création et d'édition vidéo, il améliore considérablement le contenu enregistré à l'écran en vous permettant d'intégrer des avatars IA, des voix off professionnelles et des éléments visuels. Cela transforme de simples enregistrements d'écran en démonstrations de logiciels de tutoriel vidéo de haute qualité et engageantes.

