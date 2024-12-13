Créateur de Vidéos Tutoriels Logiciels : Créez des Guides Engagés

Créez facilement des tutoriels produits professionnels avec la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Imaginez créer une vidéo tutorielle de 45 secondes spécialement conçue pour les nouveaux utilisateurs, afin de les initier rapidement aux fonctionnalités clés. Utilisez les avatars AI engageants de HeyGen et des modèles professionnels pour offrir une expérience amicale, informative et visuellement attrayante, avec une génération de voix off claire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les utilisateurs existants à la recherche de conseils avancés, développez une vidéo explicative concise de 60 secondes démontrant une fonction spécifique de votre logiciel. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la production, en assurant un style visuel propre et instructif avec des sous-titres pour l'accessibilité et une livraison audio informative.
Exemple de Prompt 2
Aidez votre équipe interne en produisant une vidéo de micro-apprentissage soignée de 30 secondes qui sert de documentation vidéo essentielle pour un processus de routine. En utilisant des avatars AI personnalisables et divers modèles et scènes, soutenus par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, vous pouvez maintenir une image de marque professionnelle et cohérente et un ton audio autoritaire pour un transfert de connaissances efficace.
Exemple de Prompt 3
Augmentez la visibilité de votre produit avec un extrait de 15 secondes accrocheur sur les réseaux sociaux présentant une mise à jour excitante, destiné aux équipes marketing et à leur public. Utilisez le concept de tutoriels vidéo AI de HeyGen pour créer un style visuel tendance et énergique, optimisé pour diverses plateformes avec redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, tout en mettant en avant des avatars AI dynamiques et une génération de voix off nette pour capter l'intérêt immédiat.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels Logiciels

Créez facilement des tutoriels logiciels professionnels et engageants avec des fonctionnalités alimentées par l'AI, simplifiant votre processus de documentation vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script de tutoriel. Collez votre texte directement dans la plateforme pour tirer parti de la génération de texte en vidéo alimentée par l'AI, transformant vos idées en un projet prêt à produire avec le créateur de vidéos tutoriels logiciels.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Améliorez votre tutoriel en sélectionnant un avatar AI personnalisable pour présenter votre contenu. Cette fonctionnalité vous permet de créer des tutoriels vidéo AI professionnels, offrant une présence à l'écran cohérente et engageante.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Sous-titres
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque. Utilisez le générateur de sous-titres automatiques pour ajouter automatiquement des sous-titres précis, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Tutoriel
Une fois votre tutoriel peaufiné, exportez-le dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement votre documentation vidéo de haute qualité pour éduquer et informer efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des vidéos explicatives courtes et des clips de micro-apprentissage pour les réseaux sociaux, élargissant la portée de vos tutoriels logiciels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs avec l'AI ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos époustouflantes en utilisant des avatars AI avancés et des scènes dynamiques, transformant votre vision créative en contenu visuel captivant grâce à un générateur vidéo AI efficace.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos tutoriels professionnelles ?

HeyGen offre une plateforme complète de création vidéo avec des modèles professionnels et des contrôles de marque personnalisables, ce qui en fait le créateur de vidéos tutoriels parfait pour un contenu soigné et conforme à la marque.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos tutoriels logiciels ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos tutoriels logiciels en convertissant le texte en vidéo avec des voix off générées par AI et des sous-titres automatiques, garantissant des instructions claires et concises sans effort.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos explicatives engageantes et de documentation vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives engageantes et de documentation vidéo grâce à une conversion facile de script en vidéo, une génération de voix off AI et un support multilingue pour atteindre un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo