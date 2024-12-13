Générateur de Vidéos Tutoriels Logiciels : Guides Propulsés par l'IA

Transformez facilement des logiciels complexes en vidéos explicatives claires en ligne, en exploitant le texte-à-vidéo intelligent à partir de script.

Créez une vidéo explicative d'une minute démontrant une fonctionnalité logicielle spécifique, destinée aux professionnels de la technologie pressés qui ont besoin de solutions rapides. Le style visuel doit être épuré et direct, avec des enregistrements d'écran enrichis de sous-titres animés pour plus de clarté, et une voix off énergique générée par l'IA. Utilisez les capacités de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen pour simplifier ce guide technique.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation professionnelle de deux minutes pour les nouveaux employés, expliquant des processus internes complexes au sein d'une plateforme d'IA générative. Cette vidéo doit présenter un avatar IA amical qui transmet l'information de manière claire et engageante, avec des transitions fluides et une musique de fond subtile. Exploitez les avatars IA de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script pour produire un contenu éducatif captivant.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide détaillé de 90 secondes pour générer des tutoriels logiciels à l'intention des développeurs, montrant la configuration d'une nouvelle intégration API. L'approche visuelle doit inclure des enregistrements d'écran haute résolution avec des annotations précises, complétées par une voix off calme et instructive. Concentrez-vous sur l'utilisation de la fonctionnalité texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour tout visuel complémentaire afin de rendre les tutoriels vidéo étape par étape très efficaces.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes annonçant une mise à jour produit importante, destinée aux clients existants. Le style visuel doit être vibrant et engageant, en utilisant les modèles vidéo de HeyGen pour une production rapide et en incorporant une narration concise de texte-à-parole avec des sous-titres animés proéminents. Ce contenu produit par l'éditeur vidéo IA doit tirer parti des Modèles & scènes et des Sous-titres/captions de HeyGen pour une annonce soignée et informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Tutoriels Logiciels

Créez des tutoriels logiciels engageants et étape par étape sans effort avec l'IA. Aucune compétence en montage vidéo n'est nécessaire pour produire un contenu de qualité professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Écrivez ou collez votre script de tutoriel étape par étape. La fonctionnalité de synthèse vocale de la plateforme générera automatiquement une voix off professionnelle, posant les bases de votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter votre tutoriel, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante sans avoir besoin d'être devant la caméra.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre tutoriel avec divers médias de la bibliothèque et incorporez votre logo et vos couleurs uniques à l'aide des contrôles de branding. Cela garantit que votre vidéo reflète l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre tutoriel terminé, exportez-le dans le format et la résolution souhaités. Partagez-le instantanément sur diverses plateformes en ligne pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Fonctionnalités Logicielles Complexes

Décomposez les fonctionnalités logicielles complexes en vidéos tutoriels faciles à comprendre, améliorant la compréhension et l'adoption par les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels logiciels ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé conçu pour simplifier la production de vidéos tutoriels logiciels professionnelles. Il permet aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu captivant avec des avatars IA réalistes et une synthèse vocale de haute qualité, éliminant le besoin de compétences complexes en montage vidéo.

Puis-je ajouter des voix off générées par l'IA et des sous-titres animés à mes vidéos tutoriels HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une génération de voix off robuste avec une synthèse vocale naturelle, prenant en charge plus de 140 langues. Vous pouvez également ajouter et personnaliser facilement des sous-titres ou captions animés pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des spectateurs pour vos tutoriels vidéo étape par étape.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une création rapide de vidéos en ligne ?

HeyGen est une plateforme d'IA générative en ligne équipée d'un puissant éditeur vidéo IA et d'un enregistreur d'écran intégré. Elle propose de nombreux modèles vidéo et une bibliothèque de médias gratuite pour produire rapidement des vidéos explicatives, des vidéos de formation et des vidéos explicatives de haute qualité sans configuration étendue.

HeyGen inclut-il un enregistreur d'écran pour des tutoriels logiciels détaillés ?

Absolument, HeyGen intègre un enregistreur d'écran, rendant facile la capture d'actions étape par étape directement dans vos vidéos tutoriels logiciels. Vous pouvez ensuite utiliser l'éditeur vidéo IA pour affiner ces enregistrements, ajouter des avatars IA et incorporer des voix off générées par l'IA pour une instruction complète.

