Vidéo Tutoriel Logiciel : Créez des Guides Engagés Rapidement

Transformez des idées complexes en vidéos pédagogiques claires. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide vidéo complet de 2 minutes ciblant les développeurs et les utilisateurs avancés, détaillant les étapes d'intégration avancées de notre API. La présentation visuelle doit être très détaillée, avec des guides utilisateur précis étape par étape, des enregistrements d'écran annotés et des diagrammes techniques. L'audio doit être calme et explicatif, garantissant que les informations complexes sont digestes. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la clarté, en particulier pour ceux qui suivent avec des extraits de code.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes destinée aux chefs de projet et aux responsables d'équipe, illustrant comment notre logiciel simplifie considérablement un flux de travail d'analyse de données courant. La vidéo doit utiliser un style visuel vibrant et engageant avec des transitions fluides entre les écrans, mettant en valeur l'expérience utilisateur améliorée. Un avatar AI amical guidera les spectateurs à travers le processus, rendant les étapes complexes accessibles. Cette vidéo bénéficiera des avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation personnelle et engageante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une astuce vidéo rapide de 45 secondes destinée aux utilisateurs quotidiens cherchant à optimiser leur utilisation quotidienne du logiciel. L'approche visuelle doit être lumineuse et énergique, avec des coupes rapides et des superpositions de texte proéminentes mettant en évidence les actions clés. Ce tutoriel offrira un raccourci pratique qui améliore considérablement l'expérience utilisateur. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, cette vidéo peut être produite rapidement tout en conservant un aspect soigné et professionnel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Tutoriels Logiciels

Créez rapidement des vidéos tutoriels logiciels professionnelles et engageantes qui améliorent la compréhension des utilisateurs et simplifient l'intégration pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Développez votre script, décrivant chaque étape de votre tutoriel logiciel. Vous pouvez facilement transformer le texte en contenu vidéo en collant votre script directement dans la plateforme.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels ou des Avatars AI
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour concevoir vos scènes, ou utilisez des avatars AI pour présenter votre contenu, créant des visuels engageants pour votre tutoriel.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la clarté en générant une voix off AI pour votre script. Assurez l'accessibilité et une meilleure compréhension avec des sous-titres/captions automatiques qui se synchronisent avec votre narration audio.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel Soigné
Finalisez votre vidéo en appliquant des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Ensuite, exportez facilement vos vidéos pédagogiques complètes dans divers ratios d'aspect adaptés à n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Fonctionnalités Logicielles Complexes

Transformez des fonctionnalités logicielles complexes en vidéos pédagogiques claires et engageantes, rendant les sujets complexes facilement compréhensibles pour les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels techniques ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer le texte en vidéos tutoriels professionnelles, automatisant la génération de voix off et la création de contenu vidéo. Cela simplifie considérablement le processus technique de production de vidéos pédagogiques de haute qualité sans enregistrement d'écran complexe.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pédagogiques étape par étape de manière efficace ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables et un flux de travail simplifié qui permet aux utilisateurs de transformer rapidement le texte en contenu vidéo pour des guides utilisateur étape par étape. Cela garantit une expérience utilisateur efficace et engageante pour la création de vidéos pédagogiques.

Quels outils d'édition vidéo techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les tutoriels logiciels ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes, y compris des options pour le contrôle de la marque comme les logos et les couleurs, la génération complète de sous-titres/captions, et le redimensionnement des ratios d'aspect. Les utilisateurs peuvent également intégrer des médias d'une bibliothèque riche pour créer des vidéos tutoriels logiciels visuellement époustouflantes.

Comment les avatars AI peuvent-ils améliorer l'expérience utilisateur dans les vidéos d'intégration logicielle réalisées avec HeyGen ?

Les avatars AI dans HeyGen peuvent améliorer considérablement l'engagement des utilisateurs et la compréhension du produit dans les vidéos d'intégration logicielle en fournissant un guide cohérent et humain. Ces avatars offrent une narration audio claire, rendant les informations complexes accessibles et améliorant l'expérience utilisateur globale pour la formation logicielle.

