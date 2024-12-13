Générateur de Vidéos d'Installation de Logiciels pour des Guides Faciles

Rationalisez la production vidéo avec le générateur vidéo AI de HeyGen, utilisant le texte-à-vidéo pour des guides percutants.

Créez un guide vidéo concis d'une minute destiné aux nouveaux utilisateurs de logiciels, démontrant l'installation initiale d'une application complexe, avec un style visuel professionnel et accueillant et une narration claire et dynamique. Cette vidéo devrait exploiter la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer une explication détaillée et incorporer un avatar AI amical pour guider les utilisateurs à chaque étape, assurant une expérience d'intégration fluide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction approfondie de deux minutes pour les administrateurs informatiques, comparant les processus d'installation étape par étape de deux versions différentes d'un logiciel d'entreprise critique. Le style visuel doit être technique et très informatif, avec des démonstrations précises à l'écran et une voix off claire et autoritaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et ajoutez des sous-titres/captions complets pour l'accessibilité et une référence détaillée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes axée sur la résolution de problèmes pour les utilisateurs rencontrant des problèmes courants d'installation avec un outil alimenté par l'IA. Le style visuel et audio doit être empathique mais clair et orienté vers la solution, guidant les spectateurs à travers les étapes de diagnostic et de résolution. Cette vidéo peut utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour fournir des explications avec une touche humaine et incorporer le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des messages d'erreur ou des configurations spécifiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing engageante de 75 secondes destinée aux chefs de produit et créateurs de contenu, mettant en avant les avantages de l'utilisation d'un générateur de vidéos d'installation de logiciels pour rationaliser leurs flux de travail de contenu. Employez un style visuel dynamique et moderne avec une bande sonore énergique et persuasive. Exploitez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des récits convaincants et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser la sortie pour divers canaux de marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Installation de Logiciels

Générez efficacement des vidéos d'installation engageantes et étape par étape avec des outils alimentés par l'IA. Créez rapidement et précisément des guides d'installation de logiciels professionnels, assurant une communication claire pour vos utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script détaillé pour l'installation du logiciel. Notre capacité de texte-à-vidéo transformera ensuite vos instructions en contenu visuel captivant.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre guide d'installation. Ces présentateurs virtuels offrent une voix cohérente et engageante pour votre contenu pédagogique.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation et l'Image de Marque
Personnalisez votre vidéo avec des médias pertinents, tels que des captures d'écran ou des enregistrements d'écran. Utilisez nos contrôles de marque pour les logos et les couleurs, permettant une personnalisation complète pour une apparence professionnelle et conforme à la marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez votre vidéo d'installation de logiciel terminée avec des sous-titres/captions ajoutés automatiquement pour une accessibilité améliorée. Exportez votre guide dans divers formats, optimisés pour un partage fluide et un support client.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Conseils d'Installation Engagés sur les Réseaux Sociaux

.

Créez des clips vidéo concis et engageants pour les réseaux sociaux, offrant des conseils rapides et des instructions étape par étape pour l'installation de logiciels.

background image

Questions Fréquemment Posées

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'installation de logiciels et de guides vidéo engageants ?

Oui, HeyGen transforme des instructions complexes en vidéos d'installation claires et étape par étape et en guides vidéo engageants en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Ce puissant générateur de vidéos d'installation de logiciels simplifie la création de tutoriels complets, rendant le contenu technique accessible et professionnel.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour une création vidéo efficace ?

HeyGen fournit des outils avancés alimentés par l'IA, y compris des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte-à-vidéo, pour accélérer votre processus de création vidéo. En tant que leader des générateurs de vidéos AI, il vous permet de produire des vidéos de haute qualité à partir de scripts avec un minimum d'effort.

Puis-je personnaliser l'image de marque et rationaliser les flux de production vidéo avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue avec des contrôles de marque pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Cela aide à rationaliser les flux de production vidéo, permettant une sortie cohérente et professionnelle sur tous vos actifs vidéo.

Comment la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen améliore-t-elle le montage vidéo et le contenu basé sur des scripts ?

La fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo de HeyGen permet aux utilisateurs de convertir des scripts écrits directement en contenu vidéo captivant, améliorant considérablement votre expérience globale de montage vidéo. Cette capacité, combinée à la génération dynamique de voix off, simplifie l'ensemble du processus de script à l'écran pour diverses applications.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo