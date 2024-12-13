Générateur de Vidéos AI pour des Vidéos de Lancement de Logiciel Époustouflantes

Créez des vidéos de lancement de logiciel captivantes sans effort. Exploitez les "Modèles & scènes" pour un rendu soigné à chaque fois.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes adaptée aux propriétaires de petites entreprises recherchant des solutions de contenu rapides, adoptant un style visuel professionnel et direct avec une voix claire et amicale. Ce contenu de générateur de vidéos AI doit être entièrement construit en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script, simplifiant le processus de création.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes, ciblant les employés pour une mise à jour logicielle importante. Adoptez un style visuel propre et corporatif avec un ton audio rassurant, assurant la clarté grâce aux Sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, favorisant une narration vidéo efficace au sein de l'organisation.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les utilisateurs potentiels évaluant de nouveaux outils AI. Le style visuel doit être futuriste et très engageant, soutenu par un audio dynamique. Mettez en avant les avatars AI réalistes de HeyGen pour démontrer les capacités de pointe de la création vidéo alimentée par l'AI, en soulignant l'innovation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de lancement de logiciel

Générez des vidéos de lancement de logiciel captivantes sans effort. Suivez ces étapes pour créer, personnaliser et partager vos annonces de produit avec un générateur de vidéos AI.

1
Step 1
Créez votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo en rédigeant votre script d'annonce de lancement, en utilisant notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script, ou choisissez parmi une variété de modèles préconçus pour démarrer rapidement votre projet.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI et vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre lancement de logiciel. Renforcez votre message en intégrant des visuels pertinents de notre vaste bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et du Branding
Générez des voix off naturelles pour votre script en utilisant notre génération avancée de voix off. Appliquez le logo unique et les schémas de couleurs de votre marque pour maintenir une cohérence visuelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo de Lancement
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres synchronisés, puis utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement & exportation de format pour la télécharger dans votre format préféré pour un partage immédiat sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation aux Fonctionnalités Logiciel

Développez des vidéos de formation engageantes pour les nouvelles fonctionnalités logicielles, garantissant que les utilisateurs comprennent facilement les mises à jour et retiennent les informations.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour le marketing ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos marketing engageantes grâce à une génération vidéo AI avancée. Notre plateforme propose des avatars AI et des voix off réalistes, rationalisant l'ensemble du processus de narration vidéo pour les professionnels créatifs.

HeyGen peut-il générer divers contenus vidéo comme des vidéos explicatives ou de produit ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo conçus pour divers objectifs, y compris des vidéos explicatives captivantes et des présentations dynamiques de produits. Vous pouvez personnaliser ces modèles pour qu'ils s'alignent parfaitement avec vos besoins de création vidéo et de message de marque.

Quel type d'avatars AI et de voix off HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et de voix off de haute qualité, vous permettant de créer un contenu vidéo AI professionnel et engageant. Vous pouvez choisir parmi divers styles pour correspondre à la voix unique et à l'identité visuelle de votre marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer mon flux de production vidéo avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui améliore considérablement l'efficacité de votre flux de création vidéo. Il vous permet de produire rapidement des vidéos AI professionnelles avec des fonctionnalités comme le texte en vidéo AI, économisant un temps précieux et des ressources tout en maintenant une haute qualité créative pour vos projets.

