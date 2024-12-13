Générateur de Vidéos d'Intégration Logicielle pour une Formation Utilisateur Sans Accroc

Créez facilement des vidéos d'intégration professionnelles sans compétences requises, transformant des scripts en contenu captivant grâce à la fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen.

Imaginez créer une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, ciblant spécifiquement les propriétaires de petites entreprises submergés par des configurations complexes. Cette vidéo devrait présenter un style visuel clair et amical avec des éléments animés guidant les utilisateurs étape par étape, accompagnée d'une voix off enthousiaste et facile à comprendre. Montrez comment un "générateur de vidéo d'intégration logicielle" simplifie la courbe d'apprentissage initiale, donnant l'impression qu'"aucune compétence n'est nécessaire" pour commencer. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer sans effort vos instructions écrites en contenu visuel captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo professionnelle de 45 secondes sur "l'intégration des employés" destinée aux responsables RH, introduisant la culture d'entreprise et les valeurs fondamentales aux nouvelles recrues. Le style visuel doit être moderne et accueillant, utilisant des couleurs douces et des graphiques professionnels, complété par une voix off calme et rassurante. Mettez en avant l'efficacité de la création de ce type de contenu en utilisant un "générateur de vidéo AI" pour simplifier le processus. La vidéo doit mettre en avant les "AI avatars" de HeyGen pour transmettre les messages clés, apportant une touche personnelle sans avoir besoin d'un présentateur en direct.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel dynamique de 30 secondes sur "l'outil de création de vidéos d'intégration" pour les équipes de réussite client afin d'aider les utilisateurs à naviguer dans une nouvelle fonctionnalité produit, visant à "réduire le taux de désabonnement" en fournissant une valeur instantanée. Cette vidéo rapide devrait utiliser des couleurs vives et des transitions rapides, soutenues par une musique de fond énergique et inspirante. Mettez en avant la facilité d'utilisation et la rapidité de création. Créez cela en personnalisant l'un des "Templates & scenes" de HeyGen pour adapter rapidement les designs existants à vos besoins spécifiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une présentation produit personnalisée de 60 secondes pour les équipes marketing mettant en avant les fonctionnalités avancées d'une nouvelle application, promouvant la "personnalisation complète" pour souligner les avantages de niche. La présentation visuelle doit être élégante et interactive, avec des éléments de marque personnalisés et une "voix off générée par AI" professionnelle et sophistiquée qui peut être adaptée pour correspondre au ton de la marque. Illustrez comment la "génération de voix off" de HeyGen assure une narration audio de haute qualité sans avoir besoin de talents externes, rendant le "Créateur de Vidéos d'Intégration" véritablement polyvalent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration Logicielle

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour les employés ou les clients avec des outils alimentés par AI, améliorant la compréhension et la rétention.

1
Step 1
Créez votre contenu vidéo
Commencez par générer votre script ou choisissez parmi une variété de modèles vidéo pour structurer rapidement votre message d'intégration.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Personnalisez votre vidéo d'intégration en choisissant un avatar AI pour présenter votre contenu, le rendant engageant et pertinent pour vos nouveaux utilisateurs ou employés.
3
Step 3
Affinez avec des éléments personnalisés
Améliorez votre message en ajoutant des éléments de marque personnalisés, de la musique de fond et des personnages animés pour rendre vos vidéos de formation dynamiques et mémorables.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Générez vos vidéos d'intégration finalisées dans divers formats d'aspect et partagez-les facilement sur vos plateformes préférées pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Production Vidéo

Produisez rapidement des vidéos d'intégration logicielle de qualité professionnelle en quelques minutes grâce à l'AI, éliminant les processus de production complexes et économisant un temps précieux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes et personnalisables ?

HeyGen permet aux utilisateurs de concevoir des vidéos d'intégration entièrement personnalisées en utilisant une large gamme de modèles vidéo et de personnages animés. Vous pouvez utiliser nos avatars AI réalistes pour transmettre votre message, garantissant une expérience vidéo d'intégration professionnelle et créative.

Est-il difficile de créer des vidéos d'intégration professionnelles avec HeyGen ?

Pas du tout. Le générateur de vidéos AI intuitif de HeyGen simplifie le processus, permettant à quiconque de créer des vidéos d'intégration professionnelles sans compétences préalables en montage vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen peut le transformer en une vidéo captivante avec des voix off générées par AI.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour l'intégration et la formation logicielle ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration logicielle efficaces et de contenu de formation, aidant à réduire le taux de désabonnement en fournissant des instructions claires. Notre plateforme vous permet de transformer rapidement vos scripts en vidéos de haute qualité, garantissant une intégration des employés cohérente et évolutive.

HeyGen peut-il personnaliser et marquer les vidéos d'intégration ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos d'intégration. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et ajouter des sous-titres pour une localisation facile, rendant votre contenu accessible et personnalisé à l'échelle mondiale.

