Générateur de Vidéos Démo Logiciel : Créez des Démonstrations de Produits Engagantes

Transformez rapidement des scripts en vidéos démo convaincantes avec génération de voix off AI pour un impact maximal.

Imaginez créer une vidéo de démonstration de produit captivante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises occupés, présentant sans effort les avantages d'un nouveau service. Cette vidéo devrait adopter un style visuel moderne et dynamique avec des animations de texte dynamiques, en utilisant les "Modèles & scènes" polyvalents de HeyGen pour construire rapidement un récit convaincant qui se démarque sur diverses plateformes de médias sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs d'un logiciel complexe, expliquant le processus d'installation initiale. La vidéo devrait adopter un style visuel clair et instructif avec des superpositions de texte à l'écran, mettant en vedette un "avatar AI" utile de HeyGen pour guider les spectateurs étape par étape et des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité, servant efficacement de vidéo explicative concise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de logiciel sophistiquée de 60 secondes conçue pour des clients d'entreprise potentiels, mettant en avant les fonctionnalités principales et la proposition de valeur d'une nouvelle plateforme. L'esthétique doit être professionnelle et élégante, incorporant des médias riches de la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour illustrer les caractéristiques clés, le tout guidé par un récit convaincant élaboré efficacement avec la capacité "Texte-à-vidéo à partir de script".
Exemple de Prompt 3
Comment pouvez-vous présenter efficacement votre application mobile en seulement 15 secondes aux investisseurs potentiels et aux premiers utilisateurs ? Générez une vidéo de présentation d'application rapide avec une esthétique visuellement frappante et une ambiance sonore énergique, assurant une adaptabilité parfaite sur tous les canaux numériques en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour maintenir l'intégrité de la marque et atteindre un large public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Démo Logiciel

Créez facilement des vidéos démo logiciel engageantes et informatives avec des outils intuitifs, vous permettant de mettre en valeur la valeur de votre produit.

1
Step 1
Enregistrez Votre Démo
Utilisez l'enregistreur d'écran et de caméra intégré pour capturer les fonctionnalités de votre logiciel et votre narration accompagnante directement, en veillant à ce que toutes les fonctionnalités clés soient clairement démontrées.
2
Step 2
Personnalisez Votre Présentation
Appliquez les éléments spécifiques de votre marque à l'aide des contrôles de branding, tels que les logos et les couleurs, pour vous assurer que votre vidéo démo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise et améliore la reconnaissance.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Texte
Générez une voix off AI à partir de votre script pour articuler clairement les fonctionnalités de votre produit, fournissant une narration professionnelle qui améliore la compréhension des spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo démo terminée en haute résolution, telle que 1080p HD, garantissant une qualité visuelle professionnelle pour tous vos besoins de partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Conduisez des Campagnes Publicitaires Performantes

Produisez des vidéos de démonstration de produits et des publicités de haute qualité en quelques minutes, mettant efficacement en valeur les avantages du logiciel pour attirer plus de clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produits ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de démonstration de produits engageantes grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo. En tant que principal générateur de vidéos démo logiciel, il simplifie l'ensemble du processus, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.

HeyGen peut-il m'aider à produire des présentations de produits créatives et de marque ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser les éléments de manière approfondie, en intégrant votre kit de marque unique avec logos et couleurs pour une présentation de produit cohérente. Ses fonctionnalités robustes permettent des animations et des graphismes créatifs, parfaits pour créer des vidéos tutoriels convaincantes qui se démarquent vraiment.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour des vidéos démo percutantes ?

HeyGen propose des capacités avancées pour élever vos vidéos démo, y compris la voix off AI pour des options linguistiques diversifiées et un générateur automatique de sous-titres pour améliorer l'accessibilité. Toutes les vidéos peuvent être exportées en fichiers MP4 haute résolution, garantissant une résolution vidéo HD 1080p nette.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de vidéos pédagogiques ?

Oui, HeyGen est très polyvalent pour créer divers types de vidéos pédagogiques, des vidéos tutoriels détaillées aux guides rapides et aux présentations d'applications engageantes. Vous pouvez facilement partager ces vidéos de haute qualité sur les plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large.

