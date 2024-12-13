Générateur de Démos Logiciels : Créez des Démos Produits Engagantes

Créez facilement des démos produits interactives et personnalisées pour l'habilitation des ventes et la formation, en utilisant des modèles et scènes puissants.

Créez une vidéo convaincante d'une minute démontrant comment un générateur de démos logiciels utilise des avatars AI pour expliquer des fonctionnalités techniques complexes comme le branchement conditionnel de manière visuellement attrayante. Ciblez un public de développeurs et de chefs de produit intéressés par l'automatisation avancée des démos, en utilisant un style visuel propre et informatif et une voix off professionnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 90 secondes présentant l'interface de création facile à utiliser pour créer des démos interactives, en soulignant sa simplicité pour les nouveaux utilisateurs. Cette vidéo, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing novices en outils de génération de démos logiciels, doit adopter un style visuel et audio engageant et amical, enrichi par des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et des sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 2 minutes explorant les analyses robustes derrière les liens de partage traçables, illustrant comment les chefs de produit et les équipes de vente peuvent obtenir des informations sur l'engagement des utilisateurs avec leurs démos produits. Cette vidéo, conçue pour les professionnels axés sur la croissance dirigée par le produit, doit présenter un style visuel axé sur les données avec des graphiques dynamiques et un ton confiant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 45 secondes expliquant comment les fonctionnalités alimentées par l'AI dans un générateur de démos logiciels permettent la création de démos hautement personnalisées pour divers segments de clients. Conçue pour les équipes de vente et d'habilitation cherchant l'efficacité, cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et élégant avec une explication énergique et claire, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen et les avatars AI pour une présentation dynamique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Démos Logiciels

Créez facilement des démos produits interactives et des vidéos de démos engageantes pour améliorer les ventes, la formation et l'intégration des clients avec notre créateur intuitif.

1
Step 1
Enregistrez Votre Flux de Travail
Utilisez l'extension de navigateur pour capturer les fonctionnalités clés de votre produit, générant automatiquement une séquence d'étapes interactives pour votre générateur de démos logiciels.
2
Step 2
Ajoutez des Chemins Interactifs
Concevez des parcours utilisateurs engageants en ajoutant des branchements conditionnels pour adapter l'expérience des démos interactives en fonction des choix des utilisateurs.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Personnalisez l'apparence de votre démo en utilisant des contrôles de marque pour garantir un aspect professionnel et cohérent pour vos démos personnalisées.
4
Step 4
Exportez et Analysez
Générez des liens de partage traçables pour distribuer votre démo interactive et obtenez des informations sur l'engagement des utilisateurs grâce à des analyses robustes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentations de Ventes Accélérées

.

Développez des présentations de produits logiciels percutantes pour accélérer les cycles de vente et améliorer la compréhension des clients des fonctionnalités complexes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de démos produits ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, ce qui en fait un générateur de démos logiciels intuitif. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos de démos produits professionnelles avec un créateur facile à utiliser, simplifiant ainsi leur création de contenu.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour automatiser et suivre les démos produits ?

Oui, HeyGen prend en charge l'automatisation des démos en permettant aux utilisateurs de générer et de distribuer efficacement leurs démonstrations de produits. Avec des liens de partage traçables et des analyses intégrées, vous pouvez surveiller l'engagement et obtenir des informations sur les interactions des spectateurs.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les démos produits personnalisées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos démos personnalisées s'alignent sur l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, incorporer vos médias et ajouter des boutons d'appel à l'action interactifs pour des démos produits engageantes et efficaces.

HeyGen peut-il être utilisé pour différentes fonctions commerciales au-delà des simples démos produits ?

Absolument. Bien que HeyGen excelle en tant que créateur de démos, ses capacités AI polyvalentes sont également parfaites pour les ventes et l'habilitation, créant du contenu engageant pour la formation et l'intégration, et soutenant les initiatives de croissance dirigée par le produit avec des vidéos de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo