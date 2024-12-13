Générateur de Publicité Démo Logiciel : Créez des Démos Engagantes avec AI
Générez instantanément des publicités vidéo de démonstration de produit professionnelles avec des voix off AI réalistes pour un engagement maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de démonstration de produit soignée de 45 secondes ciblant les chefs de produit et les startups, en mettant l'accent sur la clarté et l'impact de leurs présentations de produits. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, se concentrant sur des transitions fluides entre les captures d'écran de l'interface utilisateur du produit et les graphiques animés, accompagnée d'une musique de fond sophistiquée mais accessible. Un avatar AI engageant, utilisant la capacité d'avatars AI de HeyGen, articulera les caractéristiques et avantages clés, expliquant comment les voix off AI donnent vie à leurs démonstrations avec un ton naturel et persuasif.
Développez une vidéo de création de publicité inspirante de 60 secondes destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux marques de commerce électronique cherchant à développer leurs campagnes. Visuellement, la vidéo sera énergique et diversifiée, présentant rapidement un montage de différents styles de publicité et industries, reflétant la polyvalence du contenu marketing. L'audio comportera une piste pop moderne et énergique, avec une voix AI amicale et confiante expliquant comment personnaliser le contenu avec AI en utilisant la riche bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour construire rapidement des campagnes publicitaires percutantes qui résonnent avec des publics spécifiques.
Produisez une vidéo promotionnelle succincte de 30 secondes spécifiquement pour les développeurs de logiciels et les entreprises SaaS, illustrant l'efficacité d'un générateur de publicité de démonstration de logiciel. L'approche visuelle doit être rapide et illustrative, avec des enregistrements d'écran dynamiques et une animation élégante pour démontrer la fonctionnalité du produit, le tout sur un design sonore percutant et axé sur la technologie. Une génération de voix off confiante et enthousiaste, propulsée par HeyGen, guidera les spectateurs à travers le processus fluide de transformation de fonctionnalités logicielles complexes en publicités vidéo de produit engageantes, mettant en avant la rapidité de livraison du contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicité Alimentée par AI.
Produisez rapidement des publicités vidéo et des démos de produit performantes qui captent l'attention et stimulent les conversions.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour les plateformes sociales afin de renforcer votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de publicités vidéo ?
HeyGen révolutionne la création de publicités vidéo en vous permettant de générer rapidement des publicités vidéo AI engageantes avec des avatars AI personnalisables. Cela simplifie tout le processus, du script à la vidéo finale, rendant la production de publicités sophistiquées accessible à tous.
Puis-je personnaliser mon contenu vidéo avec l'AI de HeyGen ?
Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser le contenu avec AI en utilisant divers modèles et options de personnalisation de marque. Vous pouvez facilement appliquer les éléments de votre kit de marque, tels que les logos et les couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quel type de vidéos de produit puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est un générateur de publicité démo logiciel idéal pour créer des vidéos de produit de haute qualité et des tutoriels engageants. Vous pouvez transformer des fonctionnalités de produit complexes en histoires visuelles convaincantes qui résonnent avec votre audience et stimulent l'engagement.
HeyGen prend-il en charge la création de publicités vidéo de style contenu généré par les utilisateurs ?
Oui, HeyGen est parfait pour générer des publicités vidéo UGC dynamiques qui capturent un attrait authentique. Sa plateforme intuitive vous permet de produire un contenu captivant adapté à diverses plateformes de médias sociaux, y compris des formats optimisés pour une publicité Instagram.