Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, avec une esthétique visuelle moderne et dynamique, des transitions fluides et un avatar IA conversationnel. Cette vidéo démontrerait comment ils peuvent facilement améliorer leurs vidéos sur les réseaux sociaux et leurs efforts de création de contenu global sans avoir besoin d'apparaître à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 30 secondes destinée aux professionnels des RH et de la formation, présentant un style visuel clair, instructif et professionnel avec une voix off amicale. Mettez en avant la capacité de HeyGen à générer du contenu vidéo de formation, en se concentrant spécifiquement sur les compétences douces, en utilisant des sous-titres pour garantir une accessibilité et une compréhension maximales pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les chefs de produit ou les équipes de vente présentant de nouvelles fonctionnalités, en utilisant un style visuel élégant, épuré et démonstratif avec des graphiques animés et une voix off concise. Soulignez comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient la création de vidéos explicatives de produits soignées, de la conception à l'exportation finale.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Compétences Douces

Créez facilement des vidéos de formation sur les compétences douces avec l'IA. Transformez vos scripts en contenu visuel engageant, avec des avatars IA réalistes et une personnalisation de la marque.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez le dialogue pour votre formation sur les compétences douces. Notre plateforme utilise votre entrée de texte-à-vidéo à partir de script pour générer le contenu parlé de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA professionnels pour être le présentateur ou le personnage de votre vidéo de formation sur les compétences douces.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi divers modèles et scènes, et appliquez vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour correspondre à l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo de compétences douces et utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de l'aspect-ratio pour la préparer à un partage fluide sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Produire un Contenu Motivant Impactant

Générez des vidéos de motivation convaincantes qui responsabilisent les individus, favorisent des mentalités positives et renforcent efficacement les principes clés des compétences douces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de contenu pour le marketing et les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la création de contenu en vous permettant de générer des vidéos marketing et des vidéos pour les réseaux sociaux de haute qualité en utilisant des avatars IA et des capacités avancées de texte-à-vidéo. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles pour produire efficacement du contenu visuel engageant.

Quel type de contrôle créatif ai-je sur les avatars IA et l'esthétique des vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu sur vos vidéos, vous permettant de personnaliser les avatars IA, d'appliquer des contrôles de marque et d'utiliser des modèles pour des visuels cinématographiques. Vous pouvez également enrichir vos vidéos avec des autocollants et des graphiques de la bibliothèque multimédia pour obtenir des animations originales.

HeyGen peut-il transformer du contenu existant en formats vidéo dynamiques ?

Oui, HeyGen vous permet de transformer divers contenus existants, tels que des PDF, PowerPoints et images, en vidéos dynamiques. Cette capacité simplifie la création de vidéos de bout en bout, ce qui est idéal pour les vidéos explicatives de produits ou de formation sans nécessiter de montage complexe.

Comment HeyGen convertit-il les invites textuelles en vidéos professionnelles générées par l'IA ?

HeyGen excelle à convertir les invites textuelles en vidéos époustouflantes générées par l'IA en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et les avatars IA de HeyGen fourniront des voix off professionnelles et des visuels synchronisés, avec des sous-titres automatiques, offrant un contrôle créatif sur votre production.

