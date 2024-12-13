Vidéos de Formation aux Compétences Douces : Boostez le Potentiel de Votre Équipe

Renforcez les compétences en Communication et Travail d'Équipe de votre équipe avec du contenu vidéo engageant, facilement créé à l'aide des avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 60 secondes basée sur des scénarios, ciblant les chefs d'équipe et les chefs de projet, mettant en avant des stratégies optimales de "Travail d'Équipe" pour des projets complexes, soulignant cela comme une "compétence professionnelle" vitale. Utilisez des visuels dynamiques et collaboratifs avec une musique de fond entraînante, mettant en scène des avatars AI pertinents pour démontrer efficacement les dynamiques interpersonnelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de conseils concise de 30 secondes pour les diplômés et les nouveaux employés, soulignant l'importance de la "Pensée Critique et Résolution de Problèmes" en tant que "Compétence Douce" essentielle. L'esthétique visuelle doit être épurée et de style infographique, complétée par un ton calme et instructif et des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité de l'apprentissage pour une consommation rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo motivationnelle de 90 secondes destinée aux chercheurs d'emploi et aux professionnels en devenir, en se concentrant sur la manière dont le "Professionnalisme" et "l'Enthousiasme et l'Attitude" influencent positivement la perception des "employeurs". Employez des visuels d'entreprise soignés avec une voix confiante et encourageante et une musique de fond subtile, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer une présentation convaincante et inspirante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation aux Compétences Douces

Améliorez les compétences professionnelles et le développement des employés en créant efficacement des vidéos de formation aux compétences douces avec la plateforme alimentée par AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar et Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles professionnels pour commencer à créer votre vidéo de formation aux compétences douces. Sélectionnez un style qui convient à la compétence spécifique que vous enseignez.
2
Step 2
Créez Votre Script et Générez la Vidéo
Créez un script convaincant pour votre contenu de formation, en vous concentrant sur les principes de communication ou de travail d'équipe. Utilisez la fonction de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour générer instantanément une vidéo professionnelle avec une voix off naturelle.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Branding et Visuels
Ajoutez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer une apparence cohérente et professionnelle. Améliorez votre formation avec des visuels de soutien de la bibliothèque multimédia pour illustrer la pensée critique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Exportez votre vidéo de formation aux compétences douces terminée dans le format d'aspect souhaité. Assurez l'accessibilité pour tous les apprenants en incorporant des sous-titres générés automatiquement pour soutenir divers styles d'apprentissage pour toute compétence professionnelle.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Apprenants avec un Contenu Engagé

Exploitez l'AI pour créer un contenu de compétences douces inspirant et persuasif, favorisant des attitudes positives et une communication améliorée au sein des équipes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation aux compétences douces ?

HeyGen permet aux employeurs de créer des vidéos de formation aux compétences douces engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Cette approche professionnelle aide à développer efficacement des compétences professionnelles cruciales comme la Communication et le Travail d'Équipe, rendant les sujets complexes plus accessibles.

Quelles capacités de branding HeyGen offre-t-il pour le contenu de formation ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs spécifiques dans votre contenu de compétences douces. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle sur tous vos supports de formation, renforçant l'identité de votre organisation pour des sujets tels que l'Enthousiasme et l'Attitude.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les employeurs ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos pour les employeurs en convertissant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes. Cela rationalise le processus de développement de contenu pour la Pensée Critique et Résolution de Problèmes ou le Professionnalisme, rendant plus rapide la distribution de ressources précieuses pour le développement des compétences professionnelles.

HeyGen prend-il en charge divers formats de contenu pour la formation ?

HeyGen facilite la création de contenu de formation polyvalent en offrant la génération de voix off, des sous-titres et une riche bibliothèque multimédia. Cela garantit que vos documents et vidéos de compétences douces sont accessibles et percutants pour tous les apprenants, soutenant une approche holistique du développement des compétences.

