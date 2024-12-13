Créateur de Vidéos de Preuve Sociale : Créez des Témoignages Authentiques Rapidement

Créez sans effort des vidéos de preuve sociale authentiques qui transforment les prospects en clients fidèles, grâce à des capacités intuitives de texte en vidéo à partir de script.

Une vidéo de 45 secondes cible les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing cherchant à créer des témoignages clients professionnels. Visuellement, elle présente une esthétique propre et moderne avec des transitions fluides et un branding subtil, accompagnée d'une musique de fond entraînante mais professionnelle et d'une voix off claire et articulée. Cette vidéo met en avant comment les divers "Templates & scenes" de HeyGen simplifient la création de vidéos de preuve sociale soignées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les marketeurs digitaux et les marques de commerce électronique sont le public cible de cette vidéo dynamique de 30 secondes, mettant en avant la puissance d'un "Créateur de Vidéos de Témoignages AI" pour des témoignages engageants. Le style visuel est élégant et énergique, incorporant des graphiques animés et des palettes de couleurs vibrantes, avec un avatar AI captivant délivrant des messages clés grâce à une "Génération de voix off" experte.
Exemple de Prompt 2
Pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, cette vidéo rapide de 60 secondes démontre la création sans effort de vidéos de preuve sociale. Le flux visuel est rapide et engageant, avec du texte à l'écran synchronisé avec des montages dynamiques, le tout alimenté par la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" et enrichi de "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour une portée maximale. L'audio est un mélange de musique moderne et entraînante et d'une narration claire.
Exemple de Prompt 3
Les startups et les agences de branding peuvent tirer parti de ce spot vibrant de 15 secondes axé sur la création facile de témoignages vidéo authentiques. Le style visuel est hautement personnalisable et aligné sur la marque, utilisant le "Support de bibliothèque de médias/stock" pour enrichir les scènes, et démontrant un "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" flexible pour diverses plateformes. L'audio se compose d'une voix off amicale et encourageante et d'une musique de fond subtile et inspirante.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Preuve Sociale

Transformez des histoires de clients authentiques en témoignages vidéo convaincants pour instaurer la confiance et stimuler l'engagement sans effort.

1
Step 1
Collecter des Témoignages
Rassemblez facilement les retours de vos clients ou importez des témoignages existants. Utilisez le Texte en vidéo à partir de script pour transformer les éloges écrits en contenu visuel engageant.
2
Step 2
Choisir un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Personnalisez les scènes avec vos éléments et style de marque en utilisant les Templates & scenes.
3
Step 3
Affiner Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI, ajoutez une génération de voix off naturelle, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exporter et Partager
Préparez votre vidéo de haute qualité pour n'importe quelle plateforme. Ajustez la mise en page avec le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, puis téléchargez et distribuez votre preuve sociale sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités Vidéo à Fort Impact avec Preuve Sociale

Intégrez un contenu de témoignage puissant dans des publicités vidéo performantes, stimulant les conversions et démontrant une réelle valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des témoignages clients professionnels ?

Le Créateur de Vidéos de Témoignages AI de HeyGen vous permet de créer facilement des témoignages clients professionnels en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Cela vous aide à générer des témoignages vidéo engageants qui servent de preuve sociale puissante.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos de témoignages ?

HeyGen offre une personnalisation étendue avec ses modèles personnalisables, vous permettant d'appliquer vos contrôles de branding comme les logos et les couleurs. Vous pouvez également redimensionner vos vidéos courtes et soignées pour diverses plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement des ratios d'aspect.

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos de témoignages ?

Oui, HeyGen utilise la technologie AI pour convertir vos scripts textuels en vidéos de témoignages convaincantes, complètes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Cela simplifie votre processus de création de contenu.

Comment HeyGen soutient-il le partage de vidéos de témoignages sur les plateformes sociales ?

HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos de témoignages pour divers canaux de médias sociaux, offrant un redimensionnement des ratios d'aspect et des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que votre contenu est prêt à être téléchargé et publié pour un impact maximal.

