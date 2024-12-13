Générateur de Vidéos de Preuve Sociale pour Instaurer une Confiance Instantanée

Créez des vidéos de preuve sociale engageantes avec des avatars AI pour instaurer instantanément la confiance et augmenter les conversions pour votre marque.

487/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les marketeurs digitaux et les agences, démontrant la puissance de la génération de vidéos engageantes, spécifiquement des publicités UGC. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec une voix off entraînante, illustrant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen traduit rapidement des idées brutes en contenu performant. Mettez en avant le processus de création fluide, du concept à la publicité convaincante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, illustrant comment ils peuvent facilement recueillir et afficher une "preuve sociale" puissante. L'esthétique visuelle doit être propre et accessible, accompagnée d'une voix confiante et encourageante, montrant comment les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen simplifient la création de témoignages vidéo professionnels qui résonnent avec les clients potentiels et renforcent la crédibilité de la marque.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 15 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, mettant l'accent sur la maximisation de la visibilité en ligne grâce à un contenu accessible. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec une voix claire et articulée, démontrant comment la fonctionnalité automatique de "Sous-titres/captions" de HeyGen améliore sans effort les "vidéos générées par AI", assurant une portée plus large et un engagement accru des spectateurs sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Preuve Sociale

Transformez sans effort les témoignages clients en vidéos de preuve sociale dynamiques avec des avatars AI et des visuels engageants pour instaurer la confiance et augmenter les conversions.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par entrer vos témoignages ou avis clients. Vous pouvez coller du texte existant, télécharger des enregistrements audio ou utiliser des scripts automatisés pour convertir instantanément les retours écrits en contenu prêt pour la vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter vos évaluateurs ou sélectionnez parmi des modèles et scènes professionnellement conçus. Personnalisez les contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour correspondre à l'identité de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres et légendes générés automatiquement pour l'accessibilité et l'impact. Incorporez de la musique de fond, des médias de stock et d'autres éléments visuels pour créer un produit final poli et engageant.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois votre vidéo de preuve sociale terminée, exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement vos publicités vidéo sur les réseaux sociaux et d'autres canaux marketing pour instaurer la confiance des clients et stimuler l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez du Contenu de Preuve Sociale Engagé

.

Produisez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de partager efficacement vos expériences clients positives sur les plateformes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que le générateur de vidéos de preuve sociale de HeyGen ?

HeyGen propose une plateforme avancée alimentée par AI conçue pour simplifier la création de vidéos de preuve sociale engageantes, aidant les entreprises à transformer les témoignages clients en contenu marketing dynamique.

Comment les avatars AI améliorent-ils les témoignages vidéo avec HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes pour présenter des témoignages vidéo, offrant un moyen efficace de produire des vidéos de contenu généré par les utilisateurs authentiques et évolutives sans la logistique traditionnelle du tournage.

HeyGen peut-il générer des publicités vidéo AI avec preuve sociale pour le e-commerce ?

Oui, HeyGen permet aux marques de e-commerce de générer efficacement des publicités vidéo AI convaincantes qui intègrent des superpositions de preuve sociale, en utilisant des scripts automatisés et une variété de modèles pour augmenter les conversions.

Quel type de contenu vidéo généré par AI HeyGen peut-il produire ?

HeyGen est capable de produire une large gamme de contenu vidéo généré par AI, y compris des vidéos professionnelles de type Talking Head, des publicités UGC dynamiques et des vidéos entièrement montées, toutes alimentées par des Acteurs AI sophistiqués et la technologie texte-en-vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo