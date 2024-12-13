Créateur de Vidéos Promotionnelles pour les Réseaux Sociaux pour un Contenu Engagé

Boostez vos campagnes marketing en créant des vidéos promotionnelles engageantes pour les réseaux sociaux avec des avatars AI réalistes et des outils faciles à utiliser.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de devenir un "créateur de vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux". Le style visuel doit être lumineux et convivial, avec une voix off chaleureuse et encourageante, soulignant le pouvoir des "Modèles & scènes" pour produire rapidement un contenu d'apparence professionnelle sans expérience préalable en montage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant l'impact transformateur des "fonctionnalités AI" sur les "vidéos promotionnelles". Cette vidéo devrait adopter une esthétique visuelle élégante et futuriste avec un avatar AI autoritaire mais engageant délivrant les messages clés, mettant en avant l'intégration transparente de la "Génération de voix off" pour des campagnes diversifiées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle engageante de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs, démontrant comment "créer des vidéos promotionnelles" qui se démarquent sur les "réseaux sociaux". Le style visuel doit être énergique et inspirant, avec de la musique moderne et des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour assurer l'accessibilité sur toutes les plateformes, rendant la création de contenu un jeu d'enfant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux agences de marketing digital, en mettant l'accent sur HeyGen en tant que "créateur de vidéos promotionnelles" ultime. L'approche visuelle doit être propre et efficace, avec une voix off professionnelle et confiante, démontrant la flexibilité du "Redimensionnement & exportation des formats" pour réutiliser le contenu selon les besoins de plusieurs clients et plateformes, soulignant l'efficacité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promotionnelles pour les Réseaux Sociaux

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes pour toutes vos plateformes de réseaux sociaux avec des outils alimentés par AI et un éditeur glisser-déposer.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre vidéo promotionnelle en choisissant parmi une large gamme de modèles conçus professionnellement, ou commencez de zéro en utilisant l'éditeur en ligne intuitif.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Script
Téléchargez facilement vos médias ou utilisez notre vaste bibliothèque de médias. Ensuite, saisissez votre script pour exploiter notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir du script, transformant votre texte en contenu vidéo dynamique.
3
Step 3
Personnalisez avec des Fonctionnalités AI
Personnalisez votre vidéo avec la génération de voix off et des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Affinez vos visuels et votre branding en utilisant des outils d'édition robustes.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Réseaux Sociaux
Générez votre vidéo promotionnelle en utilisant le Redimensionnement & exportation des formats optimisés pour différentes plateformes de réseaux sociaux. Téléchargez votre création finale et partagez-la avec votre audience pour booster vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Mettez efficacement en avant les expériences positives de vos clients à travers des vidéos engageantes alimentées par AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles engageantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos promotionnelles professionnelles en exploitant une vaste bibliothèque de modèles, d'actifs libres de droits et de musique. Son éditeur en ligne intuitif facilite la production de contenu de haute qualité optimisé pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées telles que des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de générer un contenu vidéo captivant à partir d'un simple script. Il propose également la génération de voix off alimentée par AI et des sous-titres automatiques pour améliorer vos productions.

HeyGen est-il un éditeur vidéo facile à utiliser pour les débutants ?

Absolument ! HeyGen est conçu comme un éditeur en ligne intuitif avec une interface glisser-déposer, rendant la création de vidéos promotionnelles accessible à tous. Vous pouvez facilement personnaliser les modèles, ajouter votre marque et créer des campagnes marketing époustouflantes sans expérience préalable en montage vidéo.

Puis-je personnaliser mes vidéos promotionnelles avec des éléments de marque dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos promotionnelles. Cela garantit la cohérence de toutes vos campagnes sur les réseaux sociaux et renforce l'identité de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo