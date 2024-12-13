Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes présentant un nouveau gadget, ciblant les petites entreprises et les boutiques en ligne désireuses d'augmenter leurs ventes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides, des mises en avant animées du produit et une bande sonore énergique, complétée par une voix off professionnelle en AI expliquant les principaux avantages. Utilisez les divers modèles vidéo de HeyGen pour simplifier le processus de production et captiver immédiatement votre audience.

