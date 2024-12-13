Générateur de Vidéos Promo pour les Réseaux Sociaux : Créez des Publicités Engagantes

Transformez vos scripts en promos captivantes pour les réseaux sociaux rapidement avec la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes présentant un nouveau gadget, ciblant les petites entreprises et les boutiques en ligne désireuses d'augmenter leurs ventes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides, des mises en avant animées du produit et une bande sonore énergique, complétée par une voix off professionnelle en AI expliquant les principaux avantages. Utilisez les divers modèles vidéo de HeyGen pour simplifier le processus de production et captiver immédiatement votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux agences de marketing et aux créateurs de contenu qui doivent rapidement présenter de nouveaux services ou concepts. Le style visuel doit être épuré et convivial, incorporant des animations simples et du texte à l'écran pour clarifier les points, le tout livré par un avatar AI HeyGen amical qui personnifie votre marque et rend les idées complexes accessibles.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 60 secondes pour annoncer une conférence virtuelle à venir, spécifiquement pour les organisateurs d'événements et les gestionnaires de communauté cherchant à maximiser la participation. Le style visuel doit être cinématographique et énergique, présentant des séquences d'archives variées d'événements précédents ou des plans pertinents, avec des superpositions de texte dynamiques mettant en avant les principaux intervenants et dates. Une voix off claire et convaincante générée directement dans HeyGen guidera les spectateurs à travers la proposition de valeur de l'événement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 15 secondes de conseils ou tutoriels pour les coachs en ligne et les éducateurs, démontrant une astuce de productivité rapide. Cette vidéo doit être rapide et visuellement vibrante, utilisant des coupes rapides et des graphiques animés pour transmettre l'information efficacement, assurant un engagement élevé même sans son. Employez les sous-titres automatiques de HeyGen pour rendre le contenu accessible à tous les spectateurs, maximisant sa portée sur les plateformes sociales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour les réseaux sociaux afin de renforcer votre présence en ligne et d'engager votre audience avec notre générateur de vidéos intuitif.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle Vidéo
Commencez votre vidéo promo pour les réseaux sociaux en sélectionnant parmi une large gamme de "Modèles & scènes" conçus professionnellement pour correspondre à votre marque et message, rendant la création rapide et facile.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message et Voix
Intégrez votre script ou texte, puis utilisez notre puissante fonctionnalité de "Génération de voix off" pour créer des "voix off AI" engageantes qui captivent votre audience.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et Branding
Améliorez vos "vidéos promotionnelles" en utilisant la vaste "Bibliothèque multimédia/soutien d'archives" pour des visuels époustouflants, ou téléchargez vos propres ressources pour maintenir une identité de marque unique.
4
Step 4
Exportez pour les Réseaux Sociaux
Finalisez votre projet et utilisez le "Redimensionnement & exportation de format" pour adapter parfaitement votre vidéo de haute qualité à diverses plateformes "réseaux sociaux" et atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Présentez visuellement des témoignages clients authentiques et des histoires de réussite pour renforcer la crédibilité et stimuler les conversions pour votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promo engageantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos promo AI qui simplifie la création de vidéos promo engageantes pour les réseaux sociaux. Utilisez nos nombreux modèles vidéo, voix off AI et titres animés pour produire des vidéos promotionnelles de qualité professionnelle qui captent l'attention.

HeyGen peut-il générer des vidéos explicatives pour mon entreprise ou mes produits ?

Absolument ! HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos explicatives professionnelles en utilisant l'AI. Convertissez simplement vos invites textuelles en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.

Quels éléments créatifs sont disponibles dans HeyGen pour améliorer mes vidéos ?

HeyGen offre une riche bibliothèque multimédia avec des ressources libres de droits, y compris des vidéos d'archives, des graphiques et de la musique, pour stimuler des idées créatives. Vous pouvez également ajouter des logos de marque personnalisés et des titres animés en utilisant notre éditeur vidéo en ligne intuitif.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de campagne marketing ?

HeyGen simplifie le processus pour les campagnes marketing en fournissant des modèles vidéo personnalisables pour les vidéos publicitaires et les vidéos de produits promotionnels. Son éditeur convivial par glisser-déposer vous permet de produire rapidement des vidéos professionnelles pour toute promotion marketing.

