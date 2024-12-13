Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos intuitif basé sur l'IA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, mettant en avant des éléments d'interface utilisateur simples, accompagnés d'une voix off amicale et claire. Mettez en avant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour illustrer la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent transformer du contenu écrit en vidéo engageante, agissant efficacement comme un générateur de texte en vidéo.

Générer une Vidéo