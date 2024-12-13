Créateur de Vidéos Publicitaires sur les Réseaux Sociaux : Créez des Publicités Gagnantes Rapidement

Produisez rapidement des publicités engageantes sur les réseaux sociaux avec des avatars AI, augmentant l'engagement et réduisant les coûts de production.

Imaginez créer une publicité sociale vibrante de 30 secondes avec un avatar AI expliquant rapidement un nouveau produit. Cette vidéo, destinée aux propriétaires de petites entreprises occupés et aux équipes marketing, présente un style visuel épuré et moderne avec une musique de fond entraînante et libre de droits. Mettez en avant comment les "Modèles & scènes" et les "Avatars AI" de HeyGen simplifient la production de contenu convaincant pour "créateur de vidéos publicitaires sur les réseaux sociaux", parfait pour des campagnes en ligne immédiates.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo témoignage émotive de 45 secondes conçue pour les marques de commerce électronique et les prestataires de services cherchant à instaurer la confiance. Le style visuel doit être authentique et chaleureux, utilisant un éclairage naturel et présentant une "Génération de voix off" claire et amicale qui lit directement à partir d'une entrée "Texte en vidéo à partir d'un script". Cette "vidéo publicitaire" mettra en avant des expériences clients authentiques, visant à établir une connexion émotionnelle avec les clients potentiels.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative engageante de 60 secondes ciblant les startups technologiques et les marketeurs de produits annonçant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le design visuel doit être élégant et animé, utilisant la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des graphiques dynamiques, accompagnés d'une bande sonore électronique entraînante. Essentiellement, les "Sous-titres/légendes" garantiront l'accessibilité et la rétention, rendant l'information complexe digeste pour un large public grâce à un format professionnel de "vidéos explicatives".
Exemple de Prompt 3
Produisez une courte publicité dynamique de 15 secondes présentant un guide rapide "comment faire" pour les créateurs de contenu et les marketeurs sur les réseaux sociaux. Cette vidéo nécessite un style visuel rapide et tendance avec des superpositions de couleurs vives et une piste musicale pop moderne accrocheuse. Mettez en avant la facilité d'optimiser le contenu pour diverses plateformes en démontrant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour créer des "publicités vidéo personnalisées" parfaitement adaptées aux Stories Instagram ou TikTok.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires sur les Réseaux Sociaux

Créez rapidement et facilement des vidéos publicitaires engageantes pour toute plateforme sociale, de la conception à l'exportation, renforçant la présence en ligne de votre marque.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de "modèles" conçus professionnellement, spécifiquement optimisés pour des publicités dynamiques sur les réseaux sociaux, offrant un point de départ rapide et créatif pour votre campagne.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Intégrez des "avatars AI" réalistes dans votre vidéo pour transmettre votre message avec une touche humaine, améliorant l'engagement des spectateurs et la connexion à la marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Exploitez la "génération de voix off" de HeyGen pour créer une narration convaincante pour vos "vidéos publicitaires", garantissant que votre message soit clair et percutant sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez pour les Réseaux Sociaux
Finalisez votre publicité et utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter parfaitement aux formats de toutes les principales "plateformes de réseaux sociaux", prête pour une publication instantanée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités Témoignages Captivantes

Développez des vidéos témoignages captivantes et des publicités UGC avec l'AI pour instaurer la confiance et mettre efficacement en avant les histoires de réussite des clients pour des conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité et l'impact de mes vidéos publicitaires sur les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires captivantes sur les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI avancés, des modèles variés et des animations dynamiques. Notre plateforme simplifie l'intégration d'appels à l'action puissants, garantissant que vos vidéos publicitaires résonnent efficacement sur diverses plateformes sociales.

Quels types de vidéos publicitaires efficaces puis-je générer avec le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen ?

Avec le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen, vous pouvez produire sans effort une large gamme de contenus engageants, y compris des publicités UGC, des vidéos témoignages et des vidéos explicatives claires. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script permet une création rapide de vidéos publicitaires diversifiées adaptées à toute campagne marketing.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence et la personnalisation de la marque pour mes publicités vidéo en ligne ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement vos couleurs, polices et logo de marque dans chaque publicité vidéo en ligne. Vous pouvez également personnaliser votre contenu avec diverses options musicales et des voix off générées pour maintenir une identité de marque distincte dans tous vos efforts marketing.

HeyGen peut-il simplifier le processus créatif pour produire rapidement des vidéos publicitaires de haute qualité ?

Absolument, HeyGen simplifie le processus créatif avec une plateforme conviviale qui inclut des modèles intuitifs et une bibliothèque de médias complète. Vous pouvez générer du contenu de script en vidéo efficacement, permettant une itération rapide et le déploiement de campagnes publicitaires courtes.

