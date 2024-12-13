Exemples de Vidéos Publicitaires sur les Réseaux Sociaux pour Inspirer Votre Prochaine Campagne

Boostez l'engagement avec des publicités créatives sur les réseaux sociaux. Générez facilement des visuels époustouflants en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un storytelling visuel puissant.

483/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative claire de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment un nouveau service peut améliorer leur stratégie de contenu et leurs campagnes marketing globales. Le style visuel et audio doit être professionnel mais amical, avec des visuels lumineux et épurés et une voix calme et rassurante d'un avatar AI généré par HeyGen, garantissant clarté et fiabilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation à la marque de 60 secondes destinée aux consommateurs soucieux de l'environnement, racontant une histoire visuelle convaincante sur la durabilité. La vidéo doit utiliser un éclairage chaud et naturel, des visuels sereins et une musique instrumentale inspirante, renforcée par la génération de voix off fluide de HeyGen pour transmettre un message sincère et favoriser une forte notoriété de la marque.
Exemple de Prompt 3
Concevez un exemple authentique de vidéo publicitaire sociale de 15 secondes, présenté au format vertical, mettant en avant un témoignage client authentique pour séduire les clients potentiels à la recherche d'expériences similaires. Le style visuel doit imiter le contenu généré par les utilisateurs avec un éclairage naturel et un son clair, en incorporant des sous-titres via HeyGen pour assurer une accessibilité maximale et un impact sur toutes les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Publicitaires Engagantes sur les Réseaux Sociaux

Transformez votre marketing avec des publicités vidéo captivantes. Apprenez à créer des vidéos publicitaires sur les réseaux sociaux qui suscitent l'engagement et se démarquent sur n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script pour un Storytelling Visuel
Commencez par définir le message et le script de votre publicité. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" de HeyGen pour transformer votre récit en scènes dynamiques, en vous concentrant sur un "storytelling visuel" clair pour capter l'attention.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels Alimentés par l'AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque ou votre message. Cette fonctionnalité aide à produire rapidement des "publicités vidéo alimentées par l'AI", donnant à votre contenu une touche unique et moderne.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et un Branding Essentiels
Améliorez l'accessibilité et la portée en ajoutant des "Sous-titres" automatiques à votre vidéo. Intégrez vos contrôles de marque (logo, couleurs) pour maintenir une identité de marque cohérente, assurant que votre message soit clair et reconnaissable.
4
Step 4
Exportez pour un Engagement Maximum sur les Réseaux Sociaux
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux en utilisant le "Redimensionnement & exportation des formats". Assurez-vous que votre publicité soit parfaitement formatée pour un "engagement" maximal, que ce soit pour les flux verticaux ou les écrans larges.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Succès Client Alimentées par l'AI

.

Exploitez l'AI pour transformer les histoires de succès client en publicités vidéo puissantes et engageantes qui renforcent la confiance et stimulent les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos publicitaires efficaces sur les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité, alimentées par l'AI, pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Exploitez nos fonctionnalités pour créer un contenu engageant avec des appels à l'action forts, boostant ainsi votre succès marketing.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les exemples de publicité sur les réseaux sociaux de HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos exemples de publicité sur les réseaux sociaux, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, des modèles diversifiés et une riche bibliothèque multimédia. Cela garantit que la conception de votre publicité s'aligne parfaitement avec le storytelling visuel de votre marque.

HeyGen peut-il optimiser les publicités vidéo pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen permet d'optimiser les publicités vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux en prenant en charge le redimensionnement des formats comme la vidéo verticale. Ajoutez facilement des sous-titres professionnels et assurez-vous que les spécifications de votre vidéo répondent aux exigences des plateformes pour un engagement maximal.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie le processus de production de contenu vidéo pour les réseaux sociaux grâce aux avatars AI et aux capacités de texte-à-vidéo. Cela permet une génération rapide de courtes publicités vidéo, transformant les scripts en visuels convaincants de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo