Le Créateur Ultime de Vidéos de Marketing Social
Transformez vos idées en vidéos sociales époustouflantes instantanément avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une démonstration produit engageante de 45 secondes spécifiquement pour les marketeurs numériques visant à créer du contenu vidéo de "haute qualité". Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant un "avatar AI" pour présenter les fonctionnalités clés de manière claire et professionnelle, complété par une musique de fond entraînante. Soulignez comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent générer des "vidéos sociales engageantes" qui captivent les audiences et élèvent le message de la marque.
Concevez une vidéo tutorielle informative de 60 secondes pour les créateurs de contenu et influenceurs cherchant à partager des astuces rapides sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être épuré et instructif, incorporant des superpositions de texte dynamiques et montrant des processus étape par étape, soutenus par des "Sous-titres/captions" clairs pour l'accessibilité. Ce prompt doit mettre en avant la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen, démontrant comment elle améliore la compréhension et élargit la portée pour tout "créateur de vidéos de médias sociaux".
Produisez une vidéo d'annonce de marque visuellement époustouflante de 15 secondes pour les entreprises lançant un nouveau produit, visant un impact instantané sur diverses plateformes sociales. L'esthétique doit être cinématographique et soignée, s'appuyant fortement sur des "graphiques riches" et des "médias de stock" captivants, accompagnés d'une brève musique dramatique. Mettez en avant la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour la recherche de visuels premium, permettant aux marques de créer des "vidéos sociales engageantes" convaincantes et mémorables.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec l'AI, obtenant de meilleurs résultats de campagne et élargissant la portée de votre marque.
Produisez du Contenu Social Engagé.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les plateformes sociales, augmentant l'interaction de l'audience et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos sociales engageantes ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos sociales de haute qualité et engageantes sans effort. Exploitez des modèles vidéo personnalisables, des fonctionnalités alimentées par l'AI et une riche bibliothèque de médias de stock pour concevoir un contenu captivant qui attire l'attention sur les plateformes sociales.
HeyGen propose-t-il des outils pour personnaliser le contenu vidéo avec ma marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos. Vous pouvez facilement appliquer le logo et les couleurs de votre marque grâce à notre fonctionnalité Kit de Marque, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise et crée des vidéos professionnelles.
Qu'est-ce qui rend HeyGen facile à utiliser pour la création de vidéos en ligne pour des projets créatifs ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec un éditeur intuitif de glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Cela rend incroyablement facile la production de contenu vidéo de haute qualité pour des présentations, des vidéos éducatives ou tout projet créatif, sans avoir besoin de compétences en montage approfondies.
Les fonctionnalités AI de HeyGen peuvent-elles rationaliser le flux de production vidéo ?
Absolument. HeyGen intègre des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI, y compris des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, pour rationaliser considérablement votre production vidéo. Ces outils vous aident à générer des vidéos professionnelles plus efficacement, transformant vos idées en contenu engageant avec rapidité et précision.