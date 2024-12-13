Créez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes conçue pour les organisations à but non lucratif cherchant à articuler leur mission et leur impact auprès de potentiels donateurs et bénévoles. Le style visuel doit être chaleureux et inspirant, mélangeant des séquences réelles avec des graphiques animés clairs et faciles à comprendre. Une musique de fond orchestrale et entraînante devrait accompagner une "génération de voix off" professionnelle et empathique pour transmettre le message efficacement, montrant comment un "créateur de vidéos explicatives à impact social" comme HeyGen peut élever leur narration.

