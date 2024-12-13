Générateur de Contenu Social par Lots : Créez Plus, Plus Vite

Exploitez la Création de Contenu Pilotée par l'AI pour automatiser votre production sur les réseaux sociaux. Générez rapidement des publications engageantes en transformant des scripts en vidéos en toute simplicité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle professionnelle de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux stratèges des réseaux sociaux, illustrant l'efficacité de l'automatisation des réseaux sociaux et du regroupement de contenu. Le style visuel doit être épuré et instructif, avec une voix off AI calme et précise guidant les spectateurs à travers le processus, en utilisant les Modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent et des Sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo convaincante de 2 minutes pour les marketeurs indépendants et les agences digitales, mettant en avant HeyGen comme un outil essentiel de gain de temps alimenté par l'AI. La vidéo doit avoir une esthétique moderne et élégante démontrant une production de contenu rapide, avec une voix off AI nette et une musique de fond minimale pour souligner la productivité, en exploitant la génération de Voix off de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de Médias/stock pour créer rapidement des visuels soignés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes conçue pour les influenceurs et les marques personnelles, montrant comment HeyGen révolutionne la création de contenu pour diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être énergique et riche en visuels, avec un avatar AI amical démontrant la facilité d'adaptation du contenu à différents formats, en utilisant spécifiquement le redimensionnement & exportation des Rapports d'aspect de HeyGen pour une compatibilité optimale avec les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Contenu Social par Lots

Rationalisez votre flux de travail de création de contenu, générez efficacement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et maintenez une présence en ligne cohérente avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez des Scripts Vidéo Engagés
Commencez par définir votre message principal. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement vos idées écrites en brouillons vidéo initiaux, posant ainsi les bases de votre contenu sur les réseaux sociaux.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez vos vidéos pour diverses plateformes et audiences. Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour représenter votre marque, garantissant que votre contenu est engageant et cohérent avec la Création de Contenu Pilotée par l'AI.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments Engagés
Maximisez la portée et l'accessibilité de votre contenu sur les réseaux sociaux. Ajoutez automatiquement des sous-titres/captions à vos vidéos, garantissant qu'elles sont engageantes même sans son et optimisées pour toutes les plateformes de réseaux sociaux.
4
Step 4
Regroupez et Préparez pour la Distribution
Préparez efficacement votre contenu pour la publication sur tous les canaux. Utilisez le redimensionnement & exportation des Rapports d'aspect pour optimiser les vidéos pour différentes plateformes de réseaux sociaux. Regroupez vos créations pour une planification facile et une automatisation fluide des réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez les Histoires de Succès Client

Transformez sans effort les témoignages clients en vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et mettant en valeur la valeur sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de contenu pilotée par l'AI pour les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer efficacement du contenu engageant pour les réseaux sociaux grâce à une AI avancée. Ses capacités de texte-à-vidéo vous permettent de transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars et des voix off AI, automatisant une grande partie du processus de création de contenu.

HeyGen peut-il rationaliser mon regroupement de contenu social pour plusieurs plateformes ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un générateur de contenu social par lots, vous permettant de produire rapidement de nombreuses vidéos. Cet outil d'automatisation puissant soutient la création de contenu diversifié à grande échelle, vous aidant à gérer votre calendrier de contenu avec facilité et à optimiser votre flux de travail de création de contenu.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour une personnalisation précise des vidéos. Vous pouvez contrôler les éléments de marque tels que les logos et les couleurs, ajouter des sous-titres automatiques et utiliser le redimensionnement des rapports d'aspect pour adapter parfaitement vos vidéos à diverses plateformes de réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge divers formats vidéo et la génération de voix off ?

Oui, HeyGen prend en charge une large gamme de formats vidéo, ce qui le rend idéal pour créer du contenu tel que des reels. Avec ses avatars AI et sa génération sophistiquée de voix off, HeyGen assure une narration de haute qualité et cohérente sur tous vos projets vidéo, simplifiant la création de contenu.

