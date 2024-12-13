Générateur de Publicités Sociales AI : Concevez des Annonces en Quelques Minutes
Exploitez notre générateur de publicités sociales alimenté par l'AI pour créer des créations publicitaires convaincantes et augmenter les conversions, transformant vos scripts en vidéos dynamiques sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo propre et professionnelle de 45 secondes ciblant les marketeurs digitaux et les créateurs de contenu, démontrant la puissance d'un créateur de publicités AI. Avec une narration claire et une musique de fond subtile, cette vidéo devrait guider les spectateurs à travers la transformation de leurs copies publicitaires écrites en créations vidéo engageantes en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, enrichie par une génération de voix off réaliste pour économiser du temps et des ressources.
Développez une vidéo de 60 secondes, soignée et visuellement riche, conçue pour les entrepreneurs du e-commerce et les responsables de marque, soulignant comment un outil AI pour la publicité peut élever leurs campagnes. Avec un style visuel sophistiqué et une musique de fond apaisante mais engageante, la vidéo devrait illustrer l'atteinte d'une parfaite cohérence de marque dans les publicités de produits e-commerce en utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média pour des visuels convaincants.
Concevez une vidéo dynamique et axée sur les résultats de 30 secondes destinée aux marketeurs de performance et aux hackers de croissance, montrant comment la création d'annonces simplifiée conduit à de meilleures conversions. Cette vidéo percutante, avec une musique énergique et un texte à l'écran bien visible, devrait mettre en avant l'efficacité des outils alimentés par l'AI et démontrer comment les sous-titres/captions et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect de HeyGen assurent une portée et un engagement maximum sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez le générateur de publicités AI de HeyGen pour produire rapidement des créations vidéo convaincantes, maximisant l'engagement et la conversion pour vos campagnes publicitaires.
Générez des Créations Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des clips vidéo captivants et des publicités sur les réseaux sociaux, améliorant votre présence en ligne et stimulant l'interaction sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de publicités AI pour des créations convaincantes ?
HeyGen sert de puissant générateur de publicités AI, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des créations publicitaires engageantes avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo efficaces. Cela simplifie l'ensemble du processus de création publicitaire, offrant un contenu vidéo à fort impact pour toute campagne.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les créations vidéo ?
Oui, HeyGen assure une forte cohérence de marque en fournissant des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs de marque et des avatars AI cohérents dans chaque création vidéo. Cela est idéal pour les publicités de produits e-commerce et pour maintenir une identité de marque cohérente.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour une création publicitaire efficace ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de publicités AI intuitif, offrant une large gamme de modèles professionnels et de scènes, ainsi que des fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo et de génération de voix off. Ces outils alimentés par l'AI vous aident à produire rapidement des créations publicitaires de haute qualité sans expertise approfondie en design graphique.
Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen améliorent-ils les créations vidéo ?
HeyGen exploite ses outils sophistiqués alimentés par l'AI pour transformer les scripts en créations vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI, la génération de voix off et des sous-titres automatiques. Cela offre un contrôle créatif et une efficacité inégalés, améliorant considérablement la qualité de vos efforts de création publicitaire.