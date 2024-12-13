Générateur de Vidéos de Formation SOC : Créez des Cours Engagés

Transformez vos vidéos de sensibilisation SOC avec des avatars AI personnalisés, rendant la formation en sécurité complexe engageante et accessible pour tous les employés.

315/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de sensibilisation SOC de 45 secondes pour tous les employés, expliquant les meilleures pratiques de confidentialité des données à travers des graphiques clairs et concis et une esthétique adaptée au monde de l'entreprise, en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script et en incluant des sous-titres pour l'accessibilité avec une narration calme.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les équipes marketing et RH, démontrant comment utiliser votre nouvelle plateforme de communication interne, avec un style visuel dynamique et de marque utilisant les couleurs de l'entreprise à partir de la bibliothèque de médias/stock, et une génération de voix off soignée, mettant en avant comment un générateur de vidéo AI peut maintenir une cohérence de marque.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo rapide de formation à la sensibilisation à la sécurité de 30 secondes pour les travailleurs à distance, axée sur la création de mots de passe forts, en utilisant un style explicatif animé simple et épuré, construit à partir de modèles et de scènes existants et optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation selon le format d'aspect, avec une voix AI claire et facile à comprendre.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation SOC

Créez sans effort des vidéos de formation SOC engageantes et précises avec AI, assurant que votre équipe est toujours à jour et conforme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre contenu de formation SOC. Notre plateforme transforme votre texte détaillé en une vidéo dynamique grâce à la puissante fonctionnalité de conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation. Ces avatars AI aident à personnaliser votre message et à améliorer l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Générez un discours naturel pour votre vidéo avec une génération de voix off avancée. Personnalisez la voix, le style et la langue pour correspondre parfaitement à vos besoins de formation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Après avoir affiné votre vidéo, exportez-la facilement en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation selon le format d'aspect, assurant qu'elle est parfaitement formatée pour toute plateforme ou appareil pour une formation efficace des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts de Sécurité Complexes

.

Transformez des sujets complexes de conformité SOC et de sensibilisation à la sécurité en contenu vidéo facilement digestible grâce à l'AI, rendant l'apprentissage accessible à tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo de formation SOC ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de contenu en transformant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes, ce qui en fait un générateur de vidéos de formation SOC idéal. Cela permet aux organisations de produire rapidement des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité engageantes et efficaces.

HeyGen peut-il fournir des avatars AI réalistes et un contrôle créatif pour les vidéos de ma marque ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser des éléments tels que les logos et les couleurs. Cela garantit que votre projet de vidéo générative AI maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour divers besoins commerciaux ?

La plateforme de HeyGen excelle en efficacité, permettant une conversion rapide du texte en vidéo avec une variété de modèles et un support multilingue. Cela le rend parfait pour créer du contenu pour la formation des employés, l'activation des ventes et la formation à la conformité, avec des mises à jour faciles chaque fois que nécessaire.

HeyGen prend-il en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage pour le déploiement de la formation ?

Oui, HeyGen offre des capacités d'exportation SCORM robustes, assurant une intégration LMS transparente pour vos vidéos de formation. Cela permet un déploiement facile de vos vidéos de sensibilisation SOC de haute qualité, complètes avec des voix off AI professionnelles, au sein de votre environnement d'apprentissage existant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo