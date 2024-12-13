Créez des vidéos époustouflantes avec Sneak Peek Video Maker
Réalisez sans effort des promotions captivantes en utilisant des modèles personnalisables et des avatars IA pour une touche professionnelle.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Capturez l'essence de votre prochain lancement de produit dans une vidéo promotionnelle de 60 secondes conçue pour les marketeurs avertis en technologie. Cette vidéo utilise l'interface glisser-déposer de HeyGen et le support de bibliothèque multimédia/stock pour créer une expérience visuellement impressionnante. Le style audio est dynamique et captivant, conçu pour maintenir l'attention des spectateurs du début à la fin. Avec la possibilité d'ajouter des sous-titres, votre message sera clair et accessible à tous.
Créez un buzz autour de votre dernier événement avec une vidéo d'aperçu de 30 secondes, idéale pour les influenceurs sur les réseaux sociaux cherchant à étendre leur portée. La vidéo présente les fonctionnalités de redimensionnement du rapport d'aspect et d'exportation de HeyGen, assurant que votre contenu soit parfait sur n'importe quelle plateforme. Le style visuel est dynamique et énergique, accompagné d'une piste musicale entraînante qui donne le ton. Avec le contrôle créatif à portée de main, vous pouvez personnaliser chaque détail pour qu'il s'aligne avec votre image de marque.
Présentez votre nouveau service avec une vidéo promotionnelle de 45 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises désireux de faire une différence. En utilisant la génération de voix off de HeyGen, cette vidéo combine une narration professionnelle avec des visuels saisissants issus des modèles et scènes disponibles. Le style audio est chaleureux et accueillant, conçu pour établir la confiance et le lien avec votre public. Avec l'éditeur vidéo de HeyGen, vous pouvez peaufiner chaque élément pour créer un produit fini soigné.
Moteur Créatif
Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen donne aux créateurs le pouvoir avec son créateur de vidéos aperçu, offrant des modèles de vidéos personnalisables et une interface glisser-déposer pour une création de vidéo sans effort. Améliorez votre image de marque et engagez le public sur les réseaux sociaux avec des solutions vidéo pilotées par l'IA.
Générez des vidéos sociales captivantes.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
Création de publicités haute performance.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut améliorer la création de ma vidéo promotionnelle ?
HeyGen propose un puissant créateur de vidéos promotionnelles avec des modèles personnalisables et une interface glisser-déposer, vous permettant de créer du contenu promotionnel captivant sans effort. Avec accès à des médias libres de droits et des contrôles de marque, vous pouvez vous assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quelles fonctionnalités offre le créateur de vidéos d'aperçu de HeyGen ?
Le créateur de vidéos aperçu de HeyGen offre un contrôle créatif avec des avatars IA et des capacités de texte en vidéo, vous permettant de créer des avant-premières captivantes. La plateforme prend en charge diverses résolutions vidéo et inclut des outils pour ajouter des légendes textuelles et des pistes musicales afin d'enrichir vos aperçus.
L'éditeur vidéo de HeyGen peut-il prendre en charge les chaînes de médias sociaux ?
Oui, l'éditeur vidéo de HeyGen est conçu pour optimiser le contenu pour les réseaux sociaux. Avec le redimensionnement du rapport d'aspect et les options d'exportation, vous pouvez facilement adapter vos vidéos pour des plateformes telles qu'Instagram, Facebook et plus encore, assurant que votre contenu soit impeccable partout.
Pourquoi choisir HeyGen pour la création de vidéos ?
HeyGen se distingue dans la création de vidéos avec ses fonctionnalités pilotées par l'IA, y compris la génération de voix off et une bibliothèque média complète. L'interface intuitive de la plateforme et ses nombreux modèles de vidéos la rendent idéale pour les débutants comme pour les professionnels à la recherche de solutions vidéo efficaces et créatives.