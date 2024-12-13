Créez une vidéo verticale percutante de 15 secondes pour une campagne publicitaire Snapchat d'une marque de mode, ciblant les spectateurs de la génération Z avec une nouvelle collection de streetwear. Le style visuel doit être très dynamique, avec des coupes rapides de modèles divers dans des environnements urbains, une colorimétrie vibrante et une bande-son hip-hop tendance pour créer des vidéos engageantes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le flux narratif initial et le texte à l'écran.

