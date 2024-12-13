Créateur de Vidéos Publicitaires Snapchat : Créez des Publicités Engagantes Rapidement
Créez des publicités vidéo Snapchat époustouflantes avec des avatars AI, produisant un contenu engageant qui améliore la performance de vos publicités.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo didactique de 30 secondes conçue pour les jeunes adultes (18-25 ans) présentant une nouvelle fonctionnalité d'application de bien-être, présentée comme une publicité vidéo Snapchat. L'esthétique visuelle doit être épurée, moderne et engageante, avec une musique de fond douce et apaisante et un ton amical et rassurant de la part du présentateur. Cette vidéo mettra en avant les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message, offrant un visage professionnel et accessible pour la marque.
Développez une Story Ad captivante de 10 secondes pour annoncer une vente flash d'une application de jeux mobiles, destinée aux joueurs occasionnels et aux acheteurs mobiles. La vidéo doit être visuellement énergique avec des graphismes audacieux, des transitions rapides, des effets sonores ludiques et une voix off urgente et excitante pour inciter à l'action immédiate. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce promotionnelle à fort impact en utilisant les meilleures pratiques créatives.
Imaginez une publicité immersive de 20 secondes démontrant une expérience AR pour une nouvelle application de décoration intérieure, destinée aux premiers adoptants qui apprécient la technologie innovante et le design moderne. Le style visuel doit être élégant, futuriste et très soigné, mettant en valeur les fonctionnalités de réalité augmentée intégrées de manière transparente dans des environnements réels, accompagnées d'une musique de fond ambiante et sophistiquée pour une génération efficace de publicités vidéo. Le message principal doit être délivré par la génération de voix off de HeyGen, offrant une narration claire et séduisante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo Snapchat performantes en utilisant l'AI, améliorant l'efficacité et la portée de la campagne en quelques minutes.
Publicités Vidéo Sociales Engagantes.
Générez des Story Ads Snapchat captivantes et des clips vidéo en quelques minutes pour capter l'attention du public et augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo Snapchat ?
HeyGen sert de générateur de publicités AI intuitif, simplifiant le processus de création de vidéos engageantes pour les publicités Snapchat. Utilisez ses outils créatifs et avatars AI pour produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité, optimisées pour divers formats publicitaires.
Puis-je utiliser des avatars AI pour améliorer mes Story Ads Snapchat ?
Absolument. HeyGen propose une sélection d'avatars AI réalistes que vous pouvez intégrer dans vos publicités vidéo, y compris les Story Ads, pour augmenter l'engagement et transmettre efficacement le message de votre marque. Cette fonctionnalité, combinée aux contrôles de branding, rend vos vidéos uniques.
Quels sont les ressources créatives offertes par HeyGen pour générer des publicités vidéo ?
HeyGen est un outil créatif puissant pour la production vidéo, offrant une large gamme de modèles publicitaires et un éditeur vidéo robuste. Notre plateforme vous permet de générer des publicités vidéo captivantes et de créer des scripts vidéo facilement, en veillant à ce que les meilleures pratiques créatives soient respectées pour vos campagnes.
Comment HeyGen garantit-il que mes publicités vidéo sont optimisées pour différentes plateformes et formats publicitaires ?
HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, vous permettant d'adapter sans effort vos vidéos engageantes pour différentes plateformes, y compris les exigences spécifiques pour les publicités vidéo Snapchat et d'autres formats d'expérience AR. Cela garantit que votre contenu a toujours une apparence professionnelle.