Générateur de Vidéos de Campagne SMS : Boostez l'Engagement Instantanément
Créez facilement des vidéos marketing captivantes à partir de votre script en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo pour des conversions plus élevées.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les spécialistes du marketing numérique et les agences, une vidéo dynamique de 45 secondes démontrant comment lancer rapidement des campagnes de marketing SMS efficaces est essentielle. Cette vidéo nécessite des graphismes modernes, une musique de fond entraînante et un avatar AI engageant qui guide les spectateurs à travers le processus de création rapide, en soulignant la puissance d'un générateur de vidéos AI.
Créez une vidéo lumineuse et axée sur la conversion de 30 secondes spécifiquement pour les équipes de vente et les professionnels du e-commerce, mettant en avant une offre spéciale envoyée par SMS. Le style visuel doit être direct et orienté vers l'action, avec des appels à l'action clairs à l'écran et une voix off énergique, avec une musique de fond minimale. Cette vidéo personnalisable bénéficierait grandement de la fonctionnalité Sous-titres/captions pour garantir une clarté et une accessibilité maximales pour les appels à l'action cruciaux.
Développez une vidéo tutorielle d'une minute pour les créateurs de contenu et les assistants marketing novices en vidéo, montrant à quel point il est facile de générer une vidéo de campagne SMS. La vidéo devrait avoir une voix off calme et instructive, combinant des éléments d'enregistrement d'écran avec des extraits d'avatar AI soignés. Elle démontrerait la sélection et la personnalisation d'un modèle préfabriqué, en soulignant l'utilité des Modèles & scènes pour une création de contenu rapide dans un environnement d'outils d'édition.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes avec AI pour augmenter l'engagement et les conversions de vos campagnes de marketing SMS.
Générez Rapidement des Vidéos Marketing Engagantes.
Créez des clips vidéo courts et convaincants en quelques minutes, parfaits pour générer du trafic et de l'intérêt dans le cadre de vos efforts de marketing SMS.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de campagne marketing SMS ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos engageantes pour les campagnes de marketing SMS en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Transformez simplement votre texte en vidéo en utilisant des modèles personnalisables et une interface glisser-déposer conviviale, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.
HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off synchronisées pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI réalistes et un puissant générateur de voix AI qui crée un audio synchronisé à partir de votre script. Cet outil de synthèse vocale utilise une technologie AI de pointe pour produire des voix off au son naturel pour vos projets vidéo.
Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen pour diverses plateformes ?
HeyGen vous permet de télécharger des vidéos de haute qualité adaptées à diverses plateformes de contenu vidéo marketing et de médias sociaux. Vous pouvez exporter vos vidéos générées par AI en sortie vidéo HD, y compris en résolution 4K, et elles sont sans filigrane, avec des options de redimensionnement du format d'image.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer la cohérence de la marque et l'accessibilité des vidéos ?
Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez maintenir la cohérence de la marque en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs. Il inclut également des sous-titres automatiques et vous permet d'ajouter facilement des appels à l'action, garantissant que votre contenu de créateur de vidéos en ligne est à la fois accessible et efficace.