Générateur de Vidéos de Campagne SMS : Boostez l'Engagement Instantanément

Créez facilement des vidéos marketing captivantes à partir de votre script en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo pour des conversions plus élevées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Pour les spécialistes du marketing numérique et les agences, une vidéo dynamique de 45 secondes démontrant comment lancer rapidement des campagnes de marketing SMS efficaces est essentielle. Cette vidéo nécessite des graphismes modernes, une musique de fond entraînante et un avatar AI engageant qui guide les spectateurs à travers le processus de création rapide, en soulignant la puissance d'un générateur de vidéos AI.
Créez une vidéo lumineuse et axée sur la conversion de 30 secondes spécifiquement pour les équipes de vente et les professionnels du e-commerce, mettant en avant une offre spéciale envoyée par SMS. Le style visuel doit être direct et orienté vers l'action, avec des appels à l'action clairs à l'écran et une voix off énergique, avec une musique de fond minimale. Cette vidéo personnalisable bénéficierait grandement de la fonctionnalité Sous-titres/captions pour garantir une clarté et une accessibilité maximales pour les appels à l'action cruciaux.
Développez une vidéo tutorielle d'une minute pour les créateurs de contenu et les assistants marketing novices en vidéo, montrant à quel point il est facile de générer une vidéo de campagne SMS. La vidéo devrait avoir une voix off calme et instructive, combinant des éléments d'enregistrement d'écran avec des extraits d'avatar AI soignés. Elle démontrerait la sélection et la personnalisation d'un modèle préfabriqué, en soulignant l'utilité des Modèles & scènes pour une création de contenu rapide dans un environnement d'outils d'édition.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Campagne SMS

Produisez rapidement des vidéos engageantes et personnalisées pour vos campagnes de marketing SMS avec AI, transformant le texte en contenu visuel dynamique qui capte l'attention.

Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre message de campagne. Utilisez la capacité Texte-à-vidéo de la plateforme pour générer automatiquement un brouillon vidéo à partir de votre script, garantissant que votre message principal est représenté visuellement.
Choisissez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre message, ajoutant une touche humaine à votre vidéo. Vous pouvez également explorer divers modèles et médias de stock pour améliorer l'attrait visuel de votre vidéo et créer un contenu engageant.
Personnalisez et Affinez Votre Message
Améliorez l'accessibilité et la clarté en ajoutant des sous-titres à votre vidéo. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding comme votre logo et vos couleurs, et ajuster le format d'image pour un visionnage optimal sur mobile.
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Une fois votre vidéo terminée, générez-la en haute qualité, jusqu'à une résolution 4K, prête à être intégrée dans votre plateforme de marketing SMS. Livrez un contenu vidéo percutant directement sur les téléphones de votre audience.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite de Vos Clients

Développez des vidéos AI captivantes pour partager des témoignages de clients et renforcer la confiance efficacement à travers vos campagnes SMS.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de campagne marketing SMS ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos engageantes pour les campagnes de marketing SMS en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Transformez simplement votre texte en vidéo en utilisant des modèles personnalisables et une interface glisser-déposer conviviale, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off synchronisées pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI réalistes et un puissant générateur de voix AI qui crée un audio synchronisé à partir de votre script. Cet outil de synthèse vocale utilise une technologie AI de pointe pour produire des voix off au son naturel pour vos projets vidéo.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen pour diverses plateformes ?

HeyGen vous permet de télécharger des vidéos de haute qualité adaptées à diverses plateformes de contenu vidéo marketing et de médias sociaux. Vous pouvez exporter vos vidéos générées par AI en sortie vidéo HD, y compris en résolution 4K, et elles sont sans filigrane, avec des options de redimensionnement du format d'image.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer la cohérence de la marque et l'accessibilité des vidéos ?

Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez maintenir la cohérence de la marque en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs. Il inclut également des sous-titres automatiques et vous permet d'ajouter facilement des appels à l'action, garantissant que votre contenu de créateur de vidéos en ligne est à la fois accessible et efficace.

