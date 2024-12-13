Créateur de Vidéos Explicatives pour Maison Intelligente : Créez des Démos Engagantes

Transformez rapidement vos scripts en vidéos explicatives polies pour maison intelligente grâce à notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo explicative concise de 30 secondes présentant les avantages essentiels d'un système de maison intelligente pour les personnes curieuses de technologie et novices en automatisation, avec des animations modernes et épurées et un avatar AI amical et enthousiaste généré grâce aux capacités de HeyGen pour les guider dans l'installation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les investisseurs potentiels dans les maisons intelligentes intéressés par la personnalisation, en utilisant divers styles vidéo et des graphiques animés élégants pour mettre en avant la polyvalence des appareils de maison intelligente, facilement réalisable grâce à la vaste bibliothèque multimédia et au support de stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing informative de 60 secondes pour les petites entreprises promouvant des fonctionnalités spécifiques de maison intelligente, en utilisant un guide visuel professionnel avec une voix confiante, où tout le script est transformé en vidéo grâce à la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen, complétée par des sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 3
Concevez un court-métrage engageant de 20 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux utilisateurs quotidiens explorant la commodité des maisons intelligentes, présentant des conseils rapides dans un format vidéo vertical avec une musique tendance et des superpositions de texte percutantes, optimisé pour diverses plateformes grâce aux options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos explicatives pour maison intelligente

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour maison intelligente. Transformez vos concepts en histoires visuelles polies qui captivent votre audience en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez votre fondation
Commencez par créer votre script ou en sélectionnant parmi divers modèles vidéo adaptés aux vidéos explicatives. La fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen vous permet de transformer rapidement vos idées en une ébauche de vidéo.
2
Step 2
Personnalisez vos visuels
Personnalisez votre vidéo en choisissant un avatar AI pour présenter votre contenu. Améliorez vos scènes avec des éléments de la bibliothèque multimédia et appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque en utilisant les contrôles de branding.
3
Step 3
Améliorez avec audio et animation
Générez une voix off naturelle pour accompagner vos visuels. Ajoutez des animations dynamiques pour mettre en valeur les caractéristiques clés de vos produits de maison intelligente, rendant vos vidéos explicatives plus engageantes.
4
Step 4
Exportez et partagez
Une fois votre vidéo explicative pour maison intelligente terminée, exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité. Vos vidéos marketing finies sont prêtes à être partagées sur diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les témoignages de clients

.

Présentez des témoignages clients convaincants en utilisant des vidéos alimentées par AI pour renforcer la confiance et démontrer les avantages réels de vos solutions de maison intelligente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour transformer vos scripts en vidéos explicatives captivantes. Il utilise des avatars AI et divers styles vidéo, combinés à une bibliothèque multimédia robuste, pour produire un contenu de qualité professionnelle. Vous pouvez rapidement générer des animations personnalisées et utiliser des modèles vidéo préconçus pour faire ressortir vos vidéos explicatives.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mes vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant de personnaliser chaque vidéo pour refléter l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo spécifique et vos couleurs de marque. Cela garantit que toutes vos vidéos marketing maintiennent une apparence cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.

HeyGen peut-il transformer efficacement un script en une vidéo complète ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos en ligne intuitif, spécialisé dans la conversion de votre script en vidéo de manière fluide en utilisant des avatars AI et une génération de voix off avancée. Son éditeur glisser-déposer convivial simplifie le processus de création, tandis que le Générateur de Sous-titres automatique assure l'accessibilité et une large portée pour votre contenu.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des styles vidéo diversifiés pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est excellent pour produire des vidéos marketing de haute qualité optimisées pour les réseaux sociaux. La plateforme permet le redimensionnement des ratios d'aspect, vous permettant d'adapter vos vidéos pour diverses plateformes. Avec une large sélection de modèles vidéo et des options pour des styles vidéo diversifiés, HeyGen facilite l'engagement de votre audience où qu'elle soit.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo