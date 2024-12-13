Générateur de Vidéo de Formation pour Usine Intelligente : Simplifiez la Formation Industrielle

Générez des vidéos de formation captivantes pour la formation des employés, économisant coûts et temps avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation technique de 90 secondes destinée aux techniciens expérimentés pour une nouvelle ligne d'assemblage automatisée. L'approche visuelle doit être très détaillée, décomposant les étapes complexes, avec une narration précise de texte à vidéo à partir du script et des sous-titres intégrés pour assurer la clarté pour tous les apprenants. Cette "vidéo de formation technique" détaillée bénéficiera des capacités robustes de sous-titrage de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour tout le personnel de l'usine, détaillant les protocoles d'évacuation d'urgence mis à jour. Utilisez un style visuellement engageant et légèrement urgent, en vous appuyant sur les divers modèles et scènes de HeyGen et en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour transmettre des informations critiques de manière concise. Cette application rapide de "créateur de vidéo de formation" assurera une diffusion rapide des mises à jour vitales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 2 minutes pour les équipes de gestion et d'opérations, illustrant les avantages et la mise en œuvre d'un nouveau système de contrôle qualité piloté par AI au sein de l'usine intelligente. La présentation doit être moderne et sophistiquée, avec un avatar AI délivrant des informations clés, et la vidéo optimisée pour diverses plateformes internes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect. Cela montre la puissance d'un "générateur de vidéo AI" pour la communication stratégique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéo de Formation pour Usine Intelligente

Transformez sans effort des procédures complexes en vidéos de formation claires et engageantes qui responsabilisent votre personnel et rationalisent les opérations avec notre générateur de vidéo AI intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par écrire ou coller votre script de formation dans la plateforme. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran, donnant vie à votre contenu.
2
Step 2
Choisissez parmi des Modèles Professionnels
Accélérez la création de vidéos en choisissant parmi une variété de modèles professionnels conçus pour différents scénarios de formation. Personnalisez les scènes pour s'adapter à votre environnement d'usine spécifique.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI et des Sous-titres
Générez instantanément des voix off AI naturelles pour votre contenu de formation dans plusieurs langues. Améliorez l'accessibilité pour tous les apprenants en ajoutant facilement des sous-titres précis.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo en sélectionnant le rapport d'aspect optimal pour vos canaux de distribution. Exportez votre vidéo de formation de haute qualité, prête à être déployée sur les plateformes d'apprentissage de votre usine.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation des Employés

Exploitez les vidéos générées par AI avec des avatars et des voix off pour augmenter considérablement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans la formation en usine.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la distribution de vidéos de formation technique pour les usines intelligentes ?

HeyGen simplifie le processus d'exportation, vous permettant de créer des vidéos de formation technique de haute qualité. Notre plateforme assure la compatibilité, facilitant l'intégration de votre contenu de formation dans les LMS ou les packages SCORM existants pour une formation et une distribution des employés sans faille.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéo AI efficace pour la formation en usine ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéo AI, offrant des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes et une génération de script robuste à partir de texte. Notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes vous aide à produire rapidement des vidéos de formation engageantes sans nécessiter de compétences avancées en montage.

HeyGen prend-il en charge les vidéos de formation multilingues et les fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen prend en charge des capacités multilingues complètes grâce à une génération avancée de voix off AI et des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos vidéos de formation des employés sont accessibles à une main-d'œuvre diversifiée, améliorant la compréhension à travers différents contextes linguistiques.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle pour les vidéos de formation d'usine intelligente ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation d'usine intelligente professionnelles avec un branding cohérent grâce à des logos et des couleurs personnalisables. Notre plateforme combine des avatars AI de haute qualité, une génération de voix off claire et des modèles prêts à l'emploi pour offrir un contenu de formation poli et efficace.

