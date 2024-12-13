Votre Créateur de Vidéos Explicatives pour Ville Intelligente pour l'Innovation Urbaine

Simplifiez les concepts urbains complexes en explications visuelles dynamiques avec des avatars AI.

Créez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes présentant une solution de 'créateur de vidéos explicatives pour ville intelligente', conçue pour les résidents urbains et les décideurs politiques. Le style visuel doit être épuré et futuriste, avec un avatar AI engageant expliquant comment l'infrastructure intelligente améliore la vie quotidienne, accompagné d'une voix off claire et professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les équipes de marketing urbain et les urbanistes, mettant en avant la facilité de lancement de nouvelles initiatives de ville intelligente. Utilisez des graphiques animés vibrants et une musique entraînante, en utilisant les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour assembler rapidement un message percutant, enrichi par une 'Génération de voix off' précise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 45 secondes expliquant des concepts complexes de 'visualisation de données' dans un contexte de ville intelligente pour les éducateurs et les étudiants. Le style visuel doit être riche en graphiques avec des infographies claires, générées efficacement à l'aide de 'Texte en vidéo à partir de script' et rendues accessibles avec des 'Sous-titres/captions' automatiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux coordinateurs de sensibilisation communautaire, illustrant un avantage tangible de la vie en ville intelligente. Ce 'contenu vidéo engageant' doit présenter des visuels modernes et rapides issus de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock', optimisés pour diverses plateformes grâce au 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Ville Intelligente

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles et convaincantes pour les concepts de ville intelligente, en utilisant des outils alimentés par l'AI et des fonctionnalités personnalisables pour engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Créez des histoires engageantes en collant votre script directement dans la plateforme, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo pour initier la génération de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels et de scènes, ou améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes pour présenter vos concepts de ville intelligente de manière dynamique.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Sous-titres
Ajoutez une génération de voix off professionnelle à votre vidéo, assurant une communication claire, et générez automatiquement des sous-titres/captions pour une accessibilité élargie.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez vos vidéos explicatives professionnelles dans divers ratios d'aspect, en utilisant le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour garantir qu'elles sont optimisées pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès des Projets de Ville Intelligente

Mettez en avant l'impact positif des solutions de ville intelligente à travers des récits vidéo engageants alimentés par l'AI qui démontrent des résultats de projet tangibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives professionnelles et engageantes en utilisant l'AI. Sa plateforme intuitive et ses modèles variés simplifient le processus, offrant une flexibilité créative du script à la vidéo finale.

Puis-je personnaliser le style visuel et le branding de mes vidéos explicatives avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'intégrer vos couleurs de marque, styles personnalisés et images. Vous pouvez également personnaliser les avatars AI et les arrière-plans pour que vos vidéos animées s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création d'histoires dynamiques avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen sont essentiels pour créer des histoires dynamiques et engageantes. Ils donnent vie à vos scripts de texte en vidéo avec une génération de voix off réaliste, offrant une explication visuelle captivante qui retient l'attention de votre audience.

HeyGen prend-il en charge la production de divers types de vidéos promotionnelles et de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour la production efficace d'une large gamme de contenus, y compris des vidéos promotionnelles et des clips courts et engageants pour les réseaux sociaux. En tirant parti de l'AI, vous pouvez rapidement générer des vidéos explicatives professionnelles et les enrichir avec des vidéos et des musiques de stock.

