Générateur de Formation pour Petites Entreprises : Créez des Cours Rapidement
Rationalisez la formation des employés avec notre générateur de formation pour petites entreprises. Créez facilement des cours interactifs en transformant des scripts en vidéos.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux formateurs internes et aux départements L&D, illustrant comment les modules de microlearning peuvent stimuler l'engagement des employés. Le style visuel est moderne et interactif, avec du texte animé et des visuels issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une génération de voix off masculine professionnelle expliquant clairement les avantages de construire rapidement des cours interactifs pour des besoins de formation divers.
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes pour les fondateurs de petites entreprises, démontrant la puissance d'une expérience de formation personnalisable. Le style visuel est minimaliste et axé sur les solutions, montrant divers modèles professionnels et scènes facilement adaptés à un parcours d'apprentissage personnalisé, avec des superpositions de texte nettes et une musique de fond motivante. La vidéo se conclura en montrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen garantissent que le contenu est superbe partout.
Produisez une vidéo informative de 75 secondes conçue pour les équipes marketing et de réussite client, mettant en avant la facilité de création de cours vidéo pour une éducation client supérieure. Le style visuel est amical mais sophistiqué, présentant un guide étape par étape de l'utilisation d'un outil d'auteur pour créer du contenu engageant, amélioré par des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité. Un avatar AI féminin amical guide les spectateurs, rendant le processus de création de cours vidéo complets simple et efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Génération Rapide de Cours & Portée Mondiale.
Développez efficacement de nombreux cours de formation basés sur la vidéo, permettant aux petites entreprises d'étendre leurs programmes d'apprentissage et d'atteindre un public mondial plus large.
Engagement Amélioré de la Formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances au sein de vos programmes de formation pour petites entreprises.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de mes cours vidéo ?
HeyGen vous permet de transformer rapidement des scripts en cours vidéo professionnels en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo. Ce générateur de cours AI simplifie considérablement le processus de création de cours vidéo, vous permettant de produire efficacement du contenu éducatif de haute qualité.
HeyGen propose-t-il des options personnalisables pour le branding des supports de formation ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans tous vos supports de formation vidéo. Cela fait de HeyGen un générateur de formation idéal pour petites entreprises, pour créer des formations professionnelles et conformes à votre image de marque.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour développer du contenu de microlearning interactif ?
HeyGen sert d'outil d'auteur intuitif, offrant une riche bibliothèque de modèles et des scènes variées pour créer des cours engageants et interactifs. Avec la génération de voix off AI et des options de sous-titres, il est parfait pour concevoir des expériences de microlearning efficaces.
Comment HeyGen facilite-t-il la conception facile et la création de contenu évolutive ?
HeyGen simplifie le processus de conception avec son interface conviviale et sa vaste bibliothèque de médias, permettant une création de contenu rapide et évolutive. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos pour diverses plateformes, garantissant que vos supports éducatifs sont toujours optimisés.