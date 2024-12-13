Générateur de Formation pour Petites Entreprises : Créez des Cours Rapidement

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux formateurs internes et aux départements L&D, illustrant comment les modules de microlearning peuvent stimuler l'engagement des employés. Le style visuel est moderne et interactif, avec du texte animé et des visuels issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une génération de voix off masculine professionnelle expliquant clairement les avantages de construire rapidement des cours interactifs pour des besoins de formation divers.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes pour les fondateurs de petites entreprises, démontrant la puissance d'une expérience de formation personnalisable. Le style visuel est minimaliste et axé sur les solutions, montrant divers modèles professionnels et scènes facilement adaptés à un parcours d'apprentissage personnalisé, avec des superpositions de texte nettes et une musique de fond motivante. La vidéo se conclura en montrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen garantissent que le contenu est superbe partout.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 75 secondes conçue pour les équipes marketing et de réussite client, mettant en avant la facilité de création de cours vidéo pour une éducation client supérieure. Le style visuel est amical mais sophistiqué, présentant un guide étape par étape de l'utilisation d'un outil d'auteur pour créer du contenu engageant, amélioré par des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité. Un avatar AI féminin amical guide les spectateurs, rendant le processus de création de cours vidéo complets simple et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Formation pour Petites Entreprises

Créez sans effort des cours de formation professionnels et engageants pour votre équipe ou vos clients, transformant vos idées en expériences d'apprentissage percutantes.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Cours
Commencez par rédiger votre script de formation. Notre capacité puissante de texte en vidéo à partir de script transformera vos mots en leçons vidéo engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant qu'instructeur engageant, donnant vie à votre matériel de formation avec des expressions et des voix naturelles.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Branding
Personnalisez votre cours en appliquant les couleurs uniques et le logo de votre entreprise grâce à nos contrôles de branding robustes, assurant un aspect cohérent et professionnel pour tous vos supports de formation.
4
Step 4
Exportez Votre Formation Terminée
Une fois votre cours terminé, exportez-le facilement dans divers formats adaptés à votre logiciel de formation en ligne ou LMS préféré, prêt à renforcer vos employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Microlearning Dynamique & Mises à Jour

Produisez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour des modules de microlearning, des mises à jour rapides ou l'intégration des employés, rationalisant vos efforts de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de mes cours vidéo ?

HeyGen vous permet de transformer rapidement des scripts en cours vidéo professionnels en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo. Ce générateur de cours AI simplifie considérablement le processus de création de cours vidéo, vous permettant de produire efficacement du contenu éducatif de haute qualité.

HeyGen propose-t-il des options personnalisables pour le branding des supports de formation ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans tous vos supports de formation vidéo. Cela fait de HeyGen un générateur de formation idéal pour petites entreprises, pour créer des formations professionnelles et conformes à votre image de marque.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour développer du contenu de microlearning interactif ?

HeyGen sert d'outil d'auteur intuitif, offrant une riche bibliothèque de modèles et des scènes variées pour créer des cours engageants et interactifs. Avec la génération de voix off AI et des options de sous-titres, il est parfait pour concevoir des expériences de microlearning efficaces.

Comment HeyGen facilite-t-il la conception facile et la création de contenu évolutive ?

HeyGen simplifie le processus de conception avec son interface conviviale et sa vaste bibliothèque de médias, permettant une création de contenu rapide et évolutive. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos pour diverses plateformes, garantissant que vos supports éducatifs sont toujours optimisés.

