Créez un diaporama époustouflant avec Music Video Maker
Transformez vos photos en présentations dynamiques avec une musique de fond synchronisée et des avatars IA pour une expérience captivante.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.
Réalisez une vidéo diaporama de 45 secondes qui raconte une histoire captivante avec l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Conçue pour les créatifs et les petites entreprises souhaitant présenter leurs produits ou services, cette vidéo combine des avatars IA et la génération de voix off pour ajouter une touche personnelle. Le style visuel est élégant et professionnel, avec un accent sur la clarté et l'impact, ce qui la rend adaptée pour LinkedIn et les présentations professionnelles.
Plongez votre public dans une expérience de création de diaporama vidéo de 30 secondes avec IA, où chaque image prend vie avec une musique de fond synchronisée et des transitions vidéo captivantes. Destiné aux organisateurs d'événements et aux marketeurs, cette vidéo utilise les modèles et scènes de HeyGen pour créer un récit poli et cohérent. Le style visuel est moderne et dynamique, parfait pour captiver les spectateurs lors de conférences ou de webinaires en ligne.
Captez l'attention de vos abonnés avec un diaporama de 60 secondes accompagné de musique grâce à un créateur de vidéos qui allie des visuels saisissants à une bande-son entraînante. Idéal pour les influenceurs et créateurs de contenu, cette vidéo utilise la bibliothèque de médias/le support de stock de HeyGen pour enrichir votre diaporama avec des images et des clips de haute qualité. Le style visuel est tendance et dynamique, conçu pour résonner avec un public jeune sur des plateformes telles que YouTube et Snapchat.
Moteur Créatif
Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen révolutionne la création de vidéos de diaporamas musicaux en exploitant des outils alimentés par l'IA pour améliorer la créativité et la précision technique. Que vous réalisiez des présentations dynamiques ou des diaporamas captivants pour les réseaux sociaux, des fonctionnalités de HeyGen telles que le créateur de vidéos de diaporama IA et la musique de fond synchronisée garantissent que votre contenu captive les audiences sans effort.
Générez des vidéos sociales captivantes.
Create captivating social media slideshows with AI, enhancing engagement through dynamic transitions and synchronized music.
Inspirer et élever le public avec des vidéos motivantes.
Craft motivational slideshow videos that inspire audiences, using AI to seamlessly integrate music and voiceovers.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut améliorer mon diaporama avec la création de vidéo musicale ?
HeyGen propose un créateur de diaporamas vidéo alimenté par l'IA qui vous permet d'ajouter facilement de la musique à vos diaporamas, créant ainsi des présentations dynamiques avec de la musique de fond synchronisée et des transitions vidéo captivantes.
Qu'est-ce qui rend le créateur de diaporamas vidéo IA de HeyGen unique ?
Le créateur de diaporamas vidéo IA de HeyGen se distingue par sa capacité à intégrer des avatars IA et la génération de voix off, offrant une touche personnalisée à vos vidéos de diaporamas photo.
Puis-je créer des diaporamas pour les réseaux sociaux en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des diaporamas pour les réseaux sociaux captivants grâce à sa vaste bibliothèque de médias et ses modèles personnalisables, garantissant que votre contenu soit à la fois professionnel et visuellement attrayant.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos diaporama à partir de texte ?
Absolument, HeyGen vous permet de transformer du texte en vidéos diaporama captivantes, en utilisant ses capacités de texte en vidéo pour créer des récits convaincants facilement.