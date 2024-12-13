Créez des Vidéos Publicitaires Skippables Engagantes avec l'AI
Améliorez la performance des publicités et réduisez les coûts. Générez rapidement des publicités skippables de haute qualité avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de démonstration technique de 90 secondes montrant comment implémenter correctement les `URLs de suivi de saut` dans un environnement de `vidéo publicitaire skippable`. Cette vidéo doit s'adresser aux développeurs ad tech et aux ingénieurs QA, en utilisant des animations dynamiques de partage d'écran et un `avatar AI` engageant pour guider les spectateurs à travers la configuration, complétée par des `sous-titres/captions` informatifs.
Créez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes qui décompose les composants d'une `BidRequest` optimale pour les `publicités skippables`, en se concentrant sur la façon dont des paramètres spécifiques influencent l'aplatissement des enchères et la livraison des impressions. Visez ce contenu aux ingénieurs d'échange publicitaire et aux data scientists, en utilisant des esthétiques de visualisation de données high-tech de la `bibliothèque de médias/support stock` et en exploitant les `modèles & scènes` pour structurer le flux complexe d'informations.
Concevez une vidéo de 1 minute 30 secondes sur le problème/solution abordant les défis courants et les meilleures pratiques pour développer et diffuser des créations publicitaires `VPAID`, y compris comment gérer l'implémentation d'un `événement de suivi personnalisé`. Le public cible est constitué de développeurs créatifs et de techniciens de serveurs publicitaires, nécessitant des métaphores visuelles engageantes et un ton explicatif utile délivré par un `avatar AI`, optimisé pour divers placements grâce au `redimensionnement & exportation des ratios d'aspect`.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Performantes.
Développez rapidement des vidéos publicitaires skippables engageantes en utilisant l'AI, maximisant l'impact et minimisant le temps de production pour des campagnes efficaces.
Produisez des Publicités Vidéo Courtes et Engagantes.
Créez instantanément des publicités vidéo courtes et skippables captivantes, conçues pour attirer l'attention et augmenter l'engagement efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer du contenu vidéo adapté aux formats de vidéos publicitaires skippables ?
HeyGen vous permet de produire facilement du contenu vidéo "publicitaire skippable" de haute qualité en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez générer des visuels et des voix off engageants, garantissant que votre ressource vidéo est prête à être déployée sur diverses plateformes publicitaires qui prennent en charge les "publicités vidéo in-stream skippables". La plateforme offre un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour s'adapter à divers placements publicitaires.
Les vidéos générées par HeyGen sont-elles compatibles avec les spécifications techniques publicitaires comme VAST pour une diffusion sans faille ?
Oui, HeyGen crée des ressources vidéo conçues pour répondre aux normes de l'industrie, les rendant compatibles avec les spécifications courantes de diffusion publicitaire telles que "VAST 3.0" et les versions antérieures. Bien que HeyGen se concentre sur la création vidéo, le résultat peut être facilement intégré dans des plateformes prenant en charge "VAST 2.0" ou "VAST 3.0" pour une diffusion robuste et un "suivi" de vos "publicités TrueView".
Quelles considérations techniques devrais-je garder à l'esprit lors de la création de publicités vidéo avec HeyGen pour des plateformes comme Authorized Buyers ?
Lorsque vous utilisez HeyGen pour produire des ressources vidéo pour des plateformes comme Google Ads ou "Authorized Buyers", concentrez-vous sur la sélection des ratios d'aspect appropriés et le maintien de la taille de fichier pour une performance optimale. Les options d'exportation robustes de HeyGen garantissent que votre ressource vidéo est techniquement solide pour une intégration dans des systèmes publicitaires qui pourraient utiliser des normes comme "OpenRTB" pour les demandes d'enchères, facilitant une diffusion efficace des publicités et des "URLs de suivi de saut".
HeyGen peut-il aider à personnaliser mes publicités vidéo avec des éléments de marque spécifiques pour des campagnes cohérentes ?
Absolument. HeyGen fournit des "contrôles de marque" complets, y compris le placement de logo et les couleurs de marque, garantissant que vos "publicités skippables" maintiennent une identité de marque cohérente. Cette capacité est cruciale pour créer des publicités vidéo professionnelles qui résonnent avec votre audience et s'alignent avec votre stratégie marketing globale sur toutes les plateformes.